РФ запустила иранский спутник: он может использоваться для слежки за Украиной

Спутник "Хайям" был запущен с космодрома в Казахстане. Иран отверг подозрения в том, что РФ при помощи этого аппарата сможет шпионить за Украиной.

РФ при помощи ракеты "Союз" успешно запустила иранский спутник "Хайям" с российского космодрома Байконур в Казахстане. Ранее журналисты сообщали, что государство-агрессор может использовать аппарат для слежки за Украиной, хотя Тегеран заверил, что его предназначение — наблюдение за границами Ирана и сбор данных об окружающей среде. Об этом во вторник, 9 августа, пишет агентство Bloomberg.

Сегодня государственное телевидение Ирана сообщило, что спутник "Хайям" будет использоваться для наблюдения за иранскими границами, сбора данных о сельском хозяйстве, окружающей среде, природных ресурсах и стихийных бедствиях. Первые снимки аппарат начал отправлять уже в течение получаса после выхода на орбиту.

Иранское космическое агентство заверило, что спутник будет использоваться исключительно в интересах Ирана, а Россия не будет допущена к данным, собранным при помощи аппарата.

"Никакая другая страна не будет иметь доступа к этой информации. Слухи о применении спутниковых изображений в военных целях другой страны не соответствуют действительности", — заявили в ведомстве.

Напомним, ранее в этом месяце издание The Washington Post со ссылкой на неназванных представителей западной разведки сообщило, что Россия будет пользоваться спутником "Хайям" для получения данных с территории Украины во время полномасштабной войны.

По словам советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, Россия уже использует в Украине беспилотники иранского производства.