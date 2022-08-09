РФ запустила іранський супутник: його можуть використовувати для стеження за Україною

Супутник "Хайям" був запущений із космодрому в Казахстані. Іран відкинув підозри, що РФ за допомогою цього апарату зможе шпигувати за Україною.

РФ за допомогою ракети "Союз" успішно запустила іранський супутник "Хайям" із російського космодрому "Байконур" у Казахстані. Раніше журналісти повідомляли, що держава-агресор може використовувати апарат для стеження за Україною, хоча Тегеран запевнив, що його призначення — спостереження за кордонами Ірану та збирання даних про довкілля. Про це у вівторок, 9 серпня, пише агентство Bloomberg.

Сьогодні державне телебачення Ірану повідомило, що супутник "Хайям" використовуватимуть для спостереження за іранськими кордонами, збору даних про сільське господарство, навколишнє середовище, природні ресурси та стихійні лиха. Перші знімки апарат почав відправляти протягом пів години після виходу на орбіту.

Іранське космічне агентство запевнило, що супутник використовуватиметься виключно на користь Ірану, а Росія не буде допущена до даних, зібраних за допомогою апарату.

"Жодна інша країна не матиме доступу до цієї інформації. Чутки про застосування супутникових зображень у військових цілях іншої країни не відповідають дійсності", — заявили у відомстві.

Нагадаємо, раніше цього місяця видання The Washington Post із посиланням на неназваних представників західної розвідки повідомило, що Росія користуватиметься супутником "Хайям" для отримання даних із території України під час повномасштабної війни.

За словами радника керівника офісу президента Олексія Арестовича, Росія вже використовує в Україні безпілотники іранського виробництва.