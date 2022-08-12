Генпрокуратура Литвы взялась за Анатолия Шария: его подозревают в отмывании денег

Литва проверяет происхождение средств, за которые проросийский блогер купил виллу в Испании за 670 тысяч евро. Адвокат Марк Фейгин установил, что эти деньги поступили от 2 физлиц на счет российского банка.

Генеральная прокуратура Литвы расследует дело против проросийского блогера Анатолия Шария, его подозревают в отмывании нелегальных денег. Об этом сообщил литовский портал 15min.

Расследование начали 2 августа по статье 216 уголовного кодекса страны – легализация имущества, полученного преступным путем. За дело Шария взялась служба расследований финансовых преступлений Литвы.

Журналисты отметили, что расследовать дело начали после получения заявления от российского адвоката Марка Фейгина.

[ + – ] Фейгин указал, что Шарий подтвердил наличие счета в российском "Райффайзен Банке"

Он указал, что с 2012 года Шарий, будучи резидентом Литвы, мог вести незарегистрированную деятельность, получать недекларируемые доходы из неизвестных источников и не платить налоги.

Шарий купил виллу в Испании за 670 тысяч евро

Фейгин рассказывал, что Литва проверяет происхождение средств, за которые Шарий купил виллу в Испании за 670 тысяч евро. Блогер утверждал, что это – выплаты от Google, доход от монетизации роликов в YouTube.

"Его проверяли в налоговой. Он ничего не платил в Литве, хотя был резидентом Литвы. Это главное", — отметил юрист.

Фейгин акцентировал внимание на том, что Шарий сам подтвердил наличие счета в российском "Райффайзен Банке". Блогер получил деньги от 2 физлиц, перевел их в Испанию и не задекларировал в Литве.

"На дураков рассчитывает, потому что Google переводит деньги только по месту резиденции, где ты зарегистрировал свой аккаунт. Если он их получил в России, значит представил какой-то документ, что резидент в России. В РФ можно получать средства через систему "Рапида". Но он-то эти средства получил не от Google напрямую, и не через "Рапида", – подчеркнул адвокат.

Напомним, что Украина в июне просила Испанию выдать подозреваемого в государственной измене блогера Анатолия Шария. Соломенский райсуд Киева 12 марта избрал Шарию меру пресечения в виде содержания под стражей.

Шария задержали в Испании 5 мая, но отпустили под расписку о невыезде. Бывший генпрокурор Украины Ирина Венедиктова говорила, что адвокаты блогера будут убеждать суд в политическом преследовании блогера в Украине.

По оценке Венедиктовой, процесс экстрадиции Анатолия Шария может затянуться на год. .