Генпрокуратура Литвы взялась за Анатолия Шария: его подозревают в отмывании денег
Литва проверяет происхождение средств, за которые проросийский блогер купил виллу в Испании за 670 тысяч евро. Адвокат Марк Фейгин установил, что эти деньги поступили от 2 физлиц на счет российского банка.
Генеральная прокуратура Литвы расследует дело против проросийского блогера Анатолия Шария, его подозревают в отмывании нелегальных денег. Об этом сообщил литовский портал 15min.
Расследование начали 2 августа по статье 216 уголовного кодекса страны – легализация имущества, полученного преступным путем. За дело Шария взялась служба расследований финансовых преступлений Литвы.
Журналисты отметили, что расследовать дело начали после получения заявления от российского адвоката Марка Фейгина.
Он указал, что с 2012 года Шарий, будучи резидентом Литвы, мог вести незарегистрированную деятельность, получать недекларируемые доходы из неизвестных источников и не платить налоги.
Шарий купил виллу в Испании за 670 тысяч евро
Фейгин рассказывал, что Литва проверяет происхождение средств, за которые Шарий купил виллу в Испании за 670 тысяч евро. Блогер утверждал, что это – выплаты от Google, доход от монетизации роликов в YouTube.
"Его проверяли в налоговой. Он ничего не платил в Литве, хотя был резидентом Литвы. Это главное", — отметил юрист.
Фейгин акцентировал внимание на том, что Шарий сам подтвердил наличие счета в российском "Райффайзен Банке". Блогер получил деньги от 2 физлиц, перевел их в Испанию и не задекларировал в Литве.
"На дураков рассчитывает, потому что Google переводит деньги только по месту резиденции, где ты зарегистрировал свой аккаунт. Если он их получил в России, значит представил какой-то документ, что резидент в России. В РФ можно получать средства через систему "Рапида". Но он-то эти средства получил не от Google напрямую, и не через "Рапида", – подчеркнул адвокат.
Напомним, что Украина в июне просила Испанию выдать подозреваемого в государственной измене блогера Анатолия Шария. Соломенский райсуд Киева 12 марта избрал Шарию меру пресечения в виде содержания под стражей.
Шария задержали в Испании 5 мая, но отпустили под расписку о невыезде. Бывший генпрокурор Украины Ирина Венедиктова говорила, что адвокаты блогера будут убеждать суд в политическом преследовании блогера в Украине.
По оценке Венедиктовой, процесс экстрадиции Анатолия Шария может затянуться на год. .