Неизвестные взорвали опоры ЛЭП возле Курской АЭС: ФСБ нашла "диверсантов" из Украины

Через эту ЛЭП электричество поступает населению, на объекты промышленности, транспорта, жизнеобеспечения и социальной инфраструктуры. Всего из строя вывели 6 опор.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ нашла "украинских диверсантов", которые якобы подорвали 6 опор высоковольтных линий электропередач (ЛЭП) в Курчатовском районе Курской области. Об этом пишет российское агентство "Интерфакс".

Российские силовики заявляют о нарушениях в технологическом процессе Курской АЭС. Взрывы, по информации спецслужбы, произошли 4, 9 и 12 августа.

Через указанные ЛЭП атомная станция снабжает электричеством объекты промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и населения всего региона и соседних субъектов, добавила ФСБ.

[ + – ] Курская область граничит с юго-западной и западной стороны с Сумской областью Украины

О пострадавших ничего не известно. Радиационный фон в районе АЭС находится в норме, сообщила "Радио Свобода".

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. ФСБ ищет "диверсантов" и их возможных сообщников.

Взрывы в Курской области – инциденты на железной дороге

Российские СМИ пишут о якобы неоднократных обстрелах ВСУ и организации диверсий в приграничных с Украиной областях. В Курской области ввели повышенный уровень террористической опасности.

Фокус сегодня писал про подрыв неизвестными лицами на железнодорожном перегоне "Льгов-Локинская" в Курской области. Этот участок железной дороги находится возле границы с Украиной и с 2014 года его используют только для перегона маневровых и грузовых поездов.

Ранее 10 августа в этом же районе Курской области была другая попытка подрыва рельс – на 28-м километре железной дороги "Льгов – Суджа". Местный тракторист заметил повреждение путей.

Напомним, что 14 августа, ВС РФ обстреляли город Энергодар Запорожской области, снаряды падали возле ЗАЭС, среди мирного населения были пострадавшие. На следующий день оккупанты предложили объявить режим тишины на территории ЗАЭС.