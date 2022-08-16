Невідомі підірвали опори ЛЕП біля Курської АЕС: ФСБ знайшла "диверсантів" з України

Через цю ЛЕП електрика надходить населенню на об'єкти промисловості, транспорту, життєзабезпечення та соціальної інфраструктури. Всього з ладу вивели 6 опор.

Федеральна служба безпеки (ФСБ) РФ знайшла "українських диверсантів", які нібито підірвали 6 опор високовольтних ліній електропередач (ЛЕП) у Курчатівському районі Курської області. Про це пише російське агентство "Интерфакс".

Російські силовики заявляють про порушення у технологічному процесі Курської АЕС. Вибухи, за інформацією спецслужби, сталися 4, 9 та 12 серпня.

Через зазначені ЛЕП атомна станція забезпечує електрикою об'єкти промисловості, транспорту, життєзабезпечення, соціальної інфраструктури та населення всього регіону та сусідніх суб'єктів, додала ФСБ.

[ + – ] Курська область межує з південно-західного та західного боку із Сумською областю України

Про постраждалих нічого не відомо. Радіаційний фон у районі АЕС знаходиться в нормі, повідомила "Радіо Свобода".

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за статтею про теракт. ФСБ шукає "диверсантів" та їх можливих спільників.

Вибухи у Курській області — інциденти на залізниці

Російські ЗМІ пишуть про нібито неодноразові обстріли ЗСУ та організацію диверсій у прикордонних з Україною областях. У Курській області запровадили підвищений рівень терористичної небезпеки.

Фокус сьогодні писав про підрив невідомими особами на залізничному перегоні "Льгов-Локинська" у Курській області. Ця ділянка залізниці знаходиться біля кордону з Україною та з 2014 року її використовують лише для перегону маневрових та вантажних поїздів.

Раніше 10 серпня у цьому ж районі Курської області була інша спроба підриву рейок — на 28-му кілометрі залізниці "Льгов – Суджа". Місцевий тракторист помітив пошкодження колій.

Нагадаємо, що 14 серпня ЗС РФ обстріляли місто Енергодар Запорізької області, снаряди падали біля ЗАЕС, серед мирного населення були постраждалі. Наступного дня окупанти запропонували оголосити режим тиші на території ЗАЕС.