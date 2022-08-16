За спиной Путина: "башни Кремля" ведут переговоры об остановке войны в Украине

По мнению политтехнолога Михаила Шейтельмана, представители российского олигархата и высшие чины спецслужб РФ начали с Западом переговоры, после которых возможен "дворцовый переворот" в Кремле.

Влиятельные группы в Кремле ведут переговоры с Западом, пока президент РФ Владимир Путин публично рассказывает о ходе и целях "спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины". Об этом рассказал "Апострофу" политтехнолог Михаил Шейтельман.

Анализируя нынешнюю ситуацию в РФ, Шейтельман отметил, что пока Украина ведет войну на выживание, для окружения Путина эта война является вопросом финансов и возможности "красиво жить" на Западе. Поэтому среди российского олигархата и спецслужб РФ есть люди, которые уже ведут переговоры об окончании войны.

"США не обо всем рассказывают о дипломатическом и разведфронте. Есть группа олигархов, которая ведет переговоры, и есть группа ФСБшников, которая также ведет такие переговоры", — подчеркнул Шейтельман.

По словам эксперта, кроме директора ФСБ Николая Патрушева и некоторых очень близких Путину людей, не могут предложить даже никаких намеков по изменению хода войны в Украине. Но сам Патрушев, видя переговоры за спиной главы Кремля, вряд ли придет потом к Путину с какими-то договоренностями, после которых с большой вероятностью произойдет "дворцовый переворот".

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"Наоборот, имея результаты, он (Патрушев) скажет Путину, мол, большое спасибо, вот тебе пенсия и пора на покой. То есть после достижения договоренностей будет некий дворцовый переворот, ведь очевидно, что Путина ни на что уговорить невозможно", — считает Шейтельман.

По его мнению, Путин не станет устраивать чистки в рядах кремлевских бонз, поскольку это не в стиле российского президента. Путин понимает, что даже при отсутствии реальных выборов в Кремле существует жесткая политическая конкуренция, и если кто-то сможет предложить тысячам людей лучшие условия, то у него есть все шансы сесть в кресло президента.

"Лучшие условия – это в том числе и сохранение миллиардерами особняков, яхт и счетов с миллионами долларов, которые у них были до полномасштабного российского вторжения в Украину", — пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что по информации британского таблоида The Daily Mail, высокопоставленный чиновник из окружения президента Путина тайно попросил представителей Запада помочь остановить войну в Украине. Причиной тому, по словам обозревателей, стали западные санкции, которое больно ударили по благосостоянию чиновника.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Washington Post сказал, что у Путина нет другого страха, кроме страха за свою жизнь. Поэтому оказывая давление на население РФ с помощью запрета на въезд россиян в Евросоюз, есть вероятность прекратить войну.