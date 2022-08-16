За спиною Путіна: "вежі Кремля" ведуть переговори про зупинення війни в Україні

На думку політтехнолога Михайла Шейтельмана, представники російського олігархату та вищі чини спецслужб РФ розпочали із Заходом переговори, після яких можливий "палацовий переворот" у Кремлі.

Впливові групи в Кремлі ведуть переговори із Заходом, поки президент РФ Володимир Путін публічно розповідає про хід і цілі "спецоперації з демілітаризації та денацифікації України". Про це розповів "Апострофу" політтехнолог Михайло Шейтельман.

Аналізуючи нинішню ситуацію в РФ, Шейтельман зазначив, що поки Україна веде війну на виживання, для оточення Путіна ця війна є питанням фінансів і можливості "красиво жити" на Заході. Тому серед російського олігархату та спецслужб РФ є люди, які вже ведуть переговори про закінчення війни.

"США не про все розповідають про дипломатичний та розвідфронт. Є група олігархів, яка веде переговори, і є група ФСБшників, яка також веде такі переговори", — підкреслив Шейтельман.

За словами експерта, окрім директора ФСБ Миколи Патрушева та деяких дуже близьких до Путіна людей, не можуть запропонувати навіть жодних натяків щодо зміни ходу війни в Україні. Але сам Патрушев, бачачи переговори за спиною глави Кремля, навряд чи прийде потім до Путіна з якимись домовленостями, після яких із великою ймовірністю станеться "палацовий переворот".

Важливо

Крим як "могила" Путіна. Що відбувається у Кремлі після удару по авіабазі в Новофедорівці

"Навпаки, маючи результати, він (Патрушев) скаже Путіну, мовляв, велике спасибі, ось тобі пенсія і час на спокій. Тобто після досягнення домовленостей буде якийсь палацовий переворот, адже очевидно, що Путіна ні на що вмовити неможливо", — вважає Шейтельман.

На його думку, Путін не влаштовуватиме чистки в лавах кремлівських бонз, оскільки це не в стилі російського президента. Путін розуміє, що навіть за відсутності реальних виборів у Кремлі існує жорстка політична конкуренція, і якщо хтось зможе запропонувати тисячам людей найкращі умови, то має всі шанси сісти в крісло президента.

"Кращі умови — це, зокрема, і збереження мільярдерами маєтків, яхт і рахунків із мільйонами доларів, які в них були до повномасштабного російського вторгнення в Україну", — пояснив експерт.

Раніше повідомлялося, що за інформацією британського таблоїда The Daily Mail, високопосадовець з оточення президента Путіна таємно попросив представників Заходу допомогти зупинити війну в Україні. Причиною тому, за словами оглядачів, стали західні санкції, які боляче вдарили по добробуту чиновника.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Washington Post сказав, що Путін не має іншого страху, крім страху за своє життя. Тому чинячи тиск на населення РФ за допомогою заборони на в'їзд росіян в Євросоюз, є можливість припинити війну.