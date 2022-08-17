"Мир больше, чем пять стран": Турция предлагает реформировать ООН

В Анкаре недовольны нынешней структурой Совбеза ООН, в которой пять постоянных членов блокируют инициативы в угоду собственным интересам. В связи с этим, Турция предлагает провести реформу в организации для создания "более справедливого мира".

Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун обратился с видеообращением к участникам заседания "Реформа Совета Безопасности ООН: новый подход к восстановлению международного порядка" и заявил, что ООН должна быть более эффективной в вопросах защиты международного мира и безопасности. Об этом сообщает турецкое агентство "Анадолу".

Алтун раскритиковал организацию, отметив ее "бессилие" в предотвращении человеческих жертв во время конфликтов в Боснии и Герцеговине, Руанде, Сирии и Косово. Также турецкий чиновник отметил, что ООН "продемонстрировала аналогичный пример отчаяния" после начала войны в Украине.

"Мы много раз сталкивались с тем, что ООН с ее нынешней структурой вводит в тупик решение глобальных проблем. Мы видим, как постоянные члены ООН блокируют инициативы, являясь прямой или заинтересованной стороной в спорных ситуациях", — заявил Алтун.

По его словам, постпреды пяти стран решают вопросы, преследуя исключительно свои интересы, и при этом попирают права азиатских, латиноамериканских и африканских стран. В связи с этим Алтун предложил провести реформацию ООН для создания "более справедливого мира".

"Сегодня ООН нуждается в реформации, мир больше чем 5 стран. Турция выдвигает свои предложение в этих рамках и открывает его для обсуждения всеми странами", — подчеркнул представитель Анкары.

Предложение турецкой стороны заключается в том, чтобы изменить структуру Совета Безопасности организации, опираясь на формулировку — "мир более пяти стран", поскольку мир нуждается в более устойчивой и справедливой системе ООН, которая будет отражать справедливость, мультикультурализм и взаимное уважение, резюмировал Алтун.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш планирует 18 августа посетить Украину. Генсек приедет в страну по приглашению президента Украины Владимира Зеленского и обсудит проблемы экспорта украинского продовольствия и ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

Пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик 15 августа заявил что организация поддерживает инициативу отправить миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Для этого ООН готова предоставить логистику и безопасность, если Россия и Украина на это согласятся.