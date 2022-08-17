"Світ більший, ніж п'ять країн": Туреччина пропонує реформувати ООН

В Анкарі незадоволені нинішньою структурою Радбезу ООН, в якій п'ять постійних членів блокують ініціативи для власних інтересів. У зв'язку з цим Туреччина пропонує провести реформу в організації для створення "справедливішого світу".

Голова управління зв'язків адміністрації президента Туреччини Фахреттін Алтун звернувся з відеозверненням до учасників засідання "Реформа Ради Безпеки ООН: новий підхід до відновлення міжнародного порядку" і заявив, що ООН має бути більш ефективною у питаннях захисту міжнародного миру та безпеки. Про це повідомляє турецька агенція "Анадолу".

Алтун розкритикував організацію, вказавши на її "безсилля" у запобіганні людським жертвам під час конфліктів у Боснії та Герцеговині, Руанді, Сирії та Косово. Також турецький чиновник зазначив, що ООН "продемонструвала аналогічний приклад розпачу" після початку війни в Україні.

"Ми багато разів стикалися з тим, що ООН з її нинішньою структурою вводить у глухий кут вирішення глобальних проблем. Ми бачимо, як постійні члени ООН блокують ініціативи, будучи прямою або зацікавленою стороною в спірних ситуаціях", — заявив Алтун.

За його словами, постпреди п'яти країн вирішують питання, переслідуючи виключно свої інтереси, і при цьому зневажають права азіатських, латиноамериканських та африканських країн. У зв'язку з цим Алтун запропонував провести реформацію ООН для створення "справедливішого світу".

"Сьогодні ООН потребує реформації, світ більший, ніж 5 країн. Туреччина висуває свою пропозицію у цих межах і відкриває її для обговорення всіма країнами", — наголосив представник Анкари.

Пропозиція турецької сторони полягає в тому, щоб змінити структуру Ради Безпеки організації, спираючись на формулювання — "світ більший п'яти країн", оскільки світ потребує стійкішої та справедливішої системи ООН, яка відображатиме справедливість, мультикультуралізм та взаємну повагу, резюмував Алтун.

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш планує 18 серпня відвідати Україну. Генсек приїде до країни на запрошення президента України Володимира Зеленського та обговорить проблеми експорту українського продовольства та ситуацію навколо Запорізької АЕС.

Прессекретар Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік 15 серпня заявив, що організація підтримує ініціативу відправити місію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС. Для цього ООН готова надати логістику та безпеку, якщо Росія та Україна на це погодяться.