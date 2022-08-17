Кокошник вместо короны: в РФ бывшие кофейни Starbucks открывают с новым логотипом (фото)

В обновленной сети кофеен изменились логотип и название, но осталось практически все традиционное меню. Также в Stars Coffee отказались от традиции писать имена от руки на стаканчиках.

В четверг в Москве готовят открытие бывшей сети кофеен Starbucks. Об этом сообщает "Москва 24".

Известно, что заведение теперь называются Stars Coffee, а на логотипе сети, вместо узнаваемой русалки, изображена женщина в кокошнике.

Кроме того, новые владельцы отказались от традиции писать имена от руки на стаканчиках для кофе.

[ + – ] Новый логотип сети кофеен в РФ, которую выкупил певец Тимати

Что этому предшествовало

Американская корпорация Starbucks, владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, в марте приостановила свою деятельность в России. А уже в конце мая 2022 года приняла решение ликвидировать бизнес в РФ. Причина — санкции против России. Таким образом под сокращение попали около 1000 сотрудников кофеен. Закрылись 130 кофеен.

В начале июля росСМИ распространили информацию, что сеть кофеен в РФ выкупит бизнесмен, основатель компании Pinskiy&Co Антон Пинский. Однако этого не случилось.

В конце июля стало известно, что бывшие кофейни Starbucks выкупил певец и бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати).

"Чудовищных ребрендингов не предвидится", — написал он тогда на своей странице в Инстаграме.

Также он добавил, что после ребрендинга в ресторанах сохранятся сэндвичи, салаты, паста, выпечка и десерты.

Что известно о Starbucks

Это американская компания по продаже кофе и одноименная сеть кофеен. Основана в Сиэтле в 1971 году. На сентябрь 2020 года сеть Starbucks объединяла свыше 32 тысячи торговых точек в 75 странах мира.

Популяризируя кофе сильной обжарки, компания Starbucks зарекомендовала себя как представитель "второй волны" в кофейном бизнесе США, изначально выделив себя из числа прочих кофейных предприятий, сделав ставку на вкус и качество продаваемого кофе, равно как и на качество обслуживания клиентов.

Кофейни Starbucks действуют в Африке, Северной и Южной Америках, Океании, Азии и Европе.

[ + – ] А это - оригинальный логотип сети кофеен Starbucks

Напомним, в России открылись обновленные McDonald's. В заведении подают все знакомые блюда из кухни McDonald's, но без приставки Мак.

Фокус ранее писал, что в России разработали новый логотип бывшего McDonald's, который очень напоминает лого других компаний. Он радикально отличается от всемирно известного красно-желтого лого McDonald's. На мрачном зеленом фоне — по мнению разработчиков он символизирует качество продукции и обслуживания, к которому привыкли гости, изображены две желтые линии с желто-оранжевым кругом. Линии — это картошка фри, а круг — бургер.