Кокошник замість корони: в РФ колишні кав'ярні Starbucks відкривають з новим логотипом (фото)

В оновленій мережі кав'ярень змінилися логотип і назва, але залишилося практично все традиційне меню. Також у Stars Coffee відмовилися від традиції писати імена від руки на стаканчиках.

У четвер у Москві готують відкриття колишньої мережі кав'ярень Starbucks. Про це повідомляє "Москва 24".

Відомо, що заклад тепер називаються Stars Coffee, а на логотипі мережі замість відомої русалки зображена жінка в кокошнику.

Крім того, нові власники відмовилися від традиції писати імена від руки на стаканчиках для кави.

[ + – ] Новий логотип мережі кав'ярень в РФ, яку викупив співак Тіматі

Що цьому передувало

Американська корпорація Starbucks, яка володіє найбільшою у світі мережею кав'ярень, у березні призупинила свою діяльність у Росії. А вже наприкінці травня 2022 року ухвалила рішення ліквідувати бізнес в РФ. Причина — санкції проти Росії. Так, під скорочення потрапили приблизно 1 000 співробітників кав'ярень. Закрилося 130 кав'ярень.

На початку липня росЗМІ поширили інформацію, що мережу кав'ярень в РФ викупить бізнесмен, засновник компанії Pinskiy&Co Антон Пінський. Однак цього не сталося.

Наприкінці липня стало відомо, що колишні кав'ярні Starbucks викупив співак і бізнесмен Тимур Юнусов (Тіматі).

"Жахливих ребрендингів не передбачається", — написав він тоді на своїй сторінці в інстаграмі.

Також він додав, що після ребрендингу в ресторанах збережуться сендвічі, салати, паста, випічка та десерти.

Що відомо про Starbucks

Це американська компанія з продажу кави й однойменна мережа кав'ярень. Заснована в Сіетлі в 1971 році. На вересень 2020 року мережа Starbucks об'єднувала понад 32 тисячі торгових точок у 75 країнах світу.

Популяризуючи каву сильного обсмажування, компанія Starbucks зарекомендувала себе як представник "другої хвилі" в кавовому бізнесі США, спочатку виділивши себе з-поміж інших кавових підприємств, зробивши ставку на смаку та якості кави, що продається, так само як і на якість обслуговування клієнтів.

Кав'ярні Starbucks діють в Африці, Північній і Південній Америках, Океанії, Азії та Європі.

[ + – ] А це – оригінальний логотип мережі кав'ярень Starbucks

Нагадаємо, у Росії відкрилися оновлені McDonald's. У закладі подають усі знайомі страви із кухні McDonald's, але без приставки Мак.

Фокус раніше писав, що в Росії розробили новий логотип колишнього McDonald's, який дуже нагадує логотип інших компаній. Він радикально відрізняється від всесвітньо відомого червоно-жовтого лого McDonald's. На похмурому зеленому фоні — на думку розробників він символізує якість продукції та обслуговування, до якого звикли гості, зображено дві жовті лінії із жовто-жовтогарячим колом. Лінії — це картопля фрі, а коло — бургер.