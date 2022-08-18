Словакия будет поставлять Украине оружие, несмотря на все усилия российской пропаганды, — министр обороны

Глава минобороны страны хочет передать Украине боевые самолеты. Он считает, что украинцы, которые противостоят агрессии со стороны РФ, этого заслуживают.

Министр обороны Словакии Ярослав Надь сказал, что российская пропаганда пытается расколоть словацкое общество, чтобы оно не поддерживало передачу оружия Украине. Однако Братислава и дальше будет помогать Киеву, о чем пишет EuroNews.

В материале сказано, что Словакия собирается продать Украине боевые самолеты Миг-29 за 300 миллионов евро.

Согласно опросу исследовательского центра GLOBSEC в Братиславе, 37% респондентов по-прежнему считают Москву одним из важнейших стратегических партнеров Словакии.

"Российская пропаганда делает все возможное, чтобы изменить отношение населения, чтобы остановить или заблокировать дальнейшую передачу военной техники Украине. Но правительство, безусловно, решило продолжать в том же духе, потому что нам нужно помогать украинцам — они этого заслуживают — и мы очень хорошо понимаем, что такое оккупация", — сказал Надь.

Отметим, что ранее Надь у себя в Facebook писал, что Словакия передала Украине четыре самоходных артиллерийских установки Zuzana 2.

"Наша главная цель — внести вклад в спасение как можно большего количества жизней и помочь нашим украинским друзьям остановить это неразумное кровопролитие", — написал Надь.

[ + – ] САУ Zuzana 2 [ + – ] САУ Zuzana 2 [ + – ] САУ Zuzana 2

Также Фокус писал, что Словакия подтвердила, что готова передать Украине истребители и советские танки. Как сообщил глава словацкого правительства, он не может раскрывать деталей военной помощи со стороны Братиславы, так как Украина попросила не разглашать эту информацию.

Еще напомним, что 6 стран ЕС не оказали военной помощи Украине в июле. Ситуация сложилась впервые с момента февральского вооруженного вторжения РФ в Украину