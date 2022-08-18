Словаччина постачатиме Україні зброю, незважаючи на всі зусилля російської пропаганди, — міністр оборони

Глава Міноборони країни хоче передати Україні бойові літаки. Він вважає, що українці, які протистоять агресії з боку РФ, на це заслуговують.

Міністр оборони Словаччини Ярослав Над сказав, що російська пропаганда намагається розколоти словацьке суспільство, щоб воно не підтримувало передачу зброї Україні. Проте Братислава й надалі допомагатиме Києву, про що пише EuroNews.

У матеріалі сказано, що Словаччина має намір продати Україні бойові літаки Міг-29 за 300 мільйонів євро.

Згідно з опитуванням дослідницького центру GLOBSEC у Братиславі, 37% респондентів, як і раніше, вважають Москву одним з найважливіших стратегічних партнерів Словаччини.

"Російська пропаганда робить все можливе, щоб змінити ставлення населення, щоб зупинити чи заблокувати подальшу передачу військової техніки Україні. Але уряд, безумовно, вирішив продовжувати в тому ж дусі, бо нам потрібно допомагати українцям — вони на це заслуговують — і ми дуже добре розуміємо, що таке окупація", — сказав Над.

Зазначимо, що раніше Над у себе у Facebook писав, що Словаччина передала Україні чотири самохідні артилерійські установки Zuzana 2.

"Наша головна мета — зробити внесок у порятунок якнайбільшої кількості життів і допомогти нашим українським друзям зупинити це нерозумне кровопролиття", — написав Над.

[ + – ] САУ Zuzana 2 [ + – ] САУ Zuzana 2 [ + – ] САУ Zuzana 2

Також Фокус писав, що Словаччина підтвердила, що готова передати Україні винищувачі і радянські танки. Як повідомив глава словацького уряду, він не може розкривати деталей військової допомоги з боку Братислави, оскільки Україна попросила не розголошувати цю інформацію.

Ще нагадаємо, що 6 країн ЄС не надали військової допомоги Україні у липні. Така ситуація склалася вперше з лютневого збройного вторгнення РФ в Україну