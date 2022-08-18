Дизель в пути: Азия отправит рекордный объем топлива в Европу, – СМИ

Пять судов доставят европейским покупателям около 3 миллиона баррелей дизеля – максимум за последние 5 месяцев. Ближний Восток вскоре тоже подключится к поставкам.

Страны Азии готовы в августе отправить в Европу Рекордный объем дизельного топлива около 3 миллионов баррелей. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на анализ компании Vortexa, которая отслеживает танкерные перевозки.

Пять судов загружены почти 3 миллионом баррелей дизеля, они готовы отправиться в Европу в августе. Это максимальный показатель за 5 месяцев. Поставки с Ближнего Востока тоже увеличатся.

По словам трейдеров, в Азии начали закупать дизель из-за более высоких цен на топливо в Амстердаме, Роттердаме и Антверпене. Слабеющая экономика Китая и сезонное затишье спроса в Индии способствовали переизбытку предложения в Азии.

[ + – ] Суда типа Suezmaxes могут перевозить до 1 миллиона баррелей нефтепродуктов

Дизель из Индии и Северной Азии будут везти в Европу около месяца. Более крупные суда, такие как Suezmaxes, могут перевозить до 1 миллиона баррелей нефтепродуктов.

Азиатские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), по прогнозам экономистов, станут производить на 215 тыс. баррелей дизеля в день больше, чем требуется региону.

Новые мощности НПЗ на Ближнем Востоке изменят баланс спроса и предложения дизельного топлива. Потоки дизельного топлива из Азии в Европу увеличатся в оставшейся части 3-го квартала года, уверен аналитик финансовой компании Kpler Кевин Райт.

Напомним, что по данным Международного энергетического агентства, западные санкции "ограниченно" повлияли на добычу нефти в России. За июль страна-агрессор сократила добычу нефти лишь на 3%.

Активно российскую нефть Urals закупают в Южной Европе. Большинство грузов идут в итальянские и турецкие порты.

В Украине собираются вернуть акциз на топливо, такой шаг объясняют необходимостью поиска денег для восстановления разрушенных дорог и инфраструктуры.