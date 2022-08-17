Акциз на бензин и дизель: в Минэкономики рассказали, взлетит ли цена топлива

Деньги от топливного акциза пойдут на ремонт дорог и мостов, разрушенные в боях с российскими войсками. Дефицит горючего Украина преодолела, поэтому цены в сетях АЗС будут падать, уверены чиновники.

Возврат акциза на топливо нужен для наполнения государственного дорожного фонда и восстановления разбитой российскими оккупантами инфраструктуры. Об этом сообщил первый заместитель министра экономики Украины Денис Кудин.

Население не почувствует повышения цен на топливо, добавил чиновник.

"Враг разрушает инфраструктуру – дороги и мосты, которые очень нужны для экономики. Итак, нужен источник для их ремонта. И этот источник – дорожный фонд", – заявил Кудин.

Замминистра акцентировал внимание на мировую тенденцию к снижению стоимости нефтепродуктов. Кабмин поэтому и рассматривает предложение по возврату части акциза, заключил Кудин.

Украина преодолела дефицит горючего

Денис Кудин в эфире единого телемарафона рассказал о преодолении дефицита горючего в Украине.

"Та временная ситуация с дефицитом горючего, которую мы имели в начале лета, уже преодолена. В стране достаточное количество бензина и дизеля", — считает он.

Благодаря достаточному предложению цены на топливо падают, на это влияет и спад стоимости нефти, подчеркнул Кудин.

Напомним, что Кабмин Украины внес в парламент законопроект об отмене льготного налогообложения на топливо. Правительство рассчитывает получить в бюджет 2 млрд гривен в месяц благодаря этой мере.

Увеличение курса доллара в Украине может привести к дальнейшему росту цен на топливу. Эксперты говорят, что дизель может взлететь до 62 гривен за литр, а бензин — до 57 гривен.

Фокус ранее писал о воровстве топлива из баков автомобилей во время дефицита бензина и дизеля. Злоумышленники открывали бак и с помощью шланга сливали топливо в канистры.