Акциз на бензин і дизель: у Мінекономіки розповіли, чи злетить ціна палива

Гроші від паливного акцизу підуть на ремонт доріг і мостів, зруйновані у боях із російськими військами. Дефіцит пального Україна подолала, тож ціни в мережах АЗС будуть падати, упевнені чиновники.

Повернення акцизу на паливо необхідне для наповнення державного дорожнього фонду та відновлення розбитої російськими окупантами інфраструктури. Про це повідомив перший заступник міністра економіки України Денис Кудін.

Населення не відчує підвищення цін на пальне, додав урядовець.

"Ворог руйнує інфраструктуру — дороги і мости, які дуже потрібні для економіки. Отже, потрібне джерело для їх ремонту. І це джерело — дорожній фонд", — заявив Кудін.

Заступник міністра наголосив на світовій тенденції до зниження вартості нафтопродуктів. Кабмін тому й розглядає пропозицію щодо повернення частини акцизу, підсумував Кудін.

Україна подолала дефіцит пального

Денис Кудін в ефірі єдиного телемарафону розповів про подолання дефіциту пального в Україні.

"Та тимчасова ситуація з дефіцитом пального, яку ми мали на початку літа, вже подолана. У країні достатня кількість бензину та дизеля", — вважає він.

Завдяки достатній пропозиції ціни на паливо падають, на це впливає і спад вартості нафти, наголосив Кудін.

Нагадаємо, що Кабмін України вніс до парламенту законопроєкт про скасування пільгового оподаткування на паливо. Уряд розраховує отримати до бюджету 2 млрд гривень на місяць завдяки цій мірі.

Збільшення курсу долара в Україні може призвести до подальшого зростання цін на паливо. Експерти кажуть, що дизель може злетіти до 62 гривень за літр, а бензин — до 57 гривень.

Фокус раніше писав про крадіжки палива з баків автомобілів під час дефіциту бензину та дизеля. Зловмисники відчиняли бак і за допомогою шланга зливали паливо в каністри.