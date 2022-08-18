Дизель у дорозі: Азія відправить рекордний обсяг палива до Європи, – ЗМІ

П'ять суден доставлять європейським покупцям близько 3 мільйонів барелів дизеля — максимум за останні 5 місяців. Близький Схід невдовзі також підключиться до постачання.

Країни Азії готові у серпні відправити до Європи Рекордний обсяг дизельного палива близько 3 мільйонів барелів. Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на аналіз компанії Vortexa, яка відстежує танкерні перевезення.

П'ять суден завантажено майже 3 мільйонами барелів дизеля, вони готові вирушити до Європи у серпні. Це максимальний показник за 5 місяців. Постачання з Близького Сходу теж збільшаться.

За словами трейдерів, в Азії почали закуповувати дизель через вищі ціни на паливо в Амстердамі, Роттердамі та Антверпені. Слабка економіка Китаю та сезонне затишшя попиту в Індії сприяли надлишку пропозиції в Азії.

[ + – ] Судна типу Suezmaxes можуть перевозити до 1 мільйона барелів нафтопродуктів

Дизель з Індії та Північної Азії везтимуть до Європи близько місяця. Більші судна, такі як Suezmaxes, можуть перевозити до 1 мільйона барелів нафтопродуктів.

Азіатські нафтопереробні заводи (НПЗ), за прогнозами економістів, виготовлятимуть на 215 тис. барелів дизеля на день більше, ніж потрібно регіону.

Нові потужності НПЗ на Близькому Сході змінять баланс попиту та пропозиції дизельного палива. Потоки дизельного палива з Азії до Європи збільшаться в частині 3-го кварталу року, що залишилася, упевнений аналітик фінансової компанії Kpler Кевін Райт.

Нагадаємо, що за даними Міжнародного енергетичного агентства, західні санкції "обмежено" вплинули на видобуток нафти у Росії. За липень країна-агресор скоротила видобуток нафти лише на 3%.

Активно російську нафту Urals закуповують у Південній Європі. Більшість вантажів ідуть до італійських та турецьких портів.

В Україні збираються повернути акциз на паливо, такий крок пояснюють необхідністю пошуку грошей для відновлення зруйнованих доріг та інфраструктури.