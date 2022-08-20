Рейсов в Абу-Даби не будет: Wizz Air после волны критики передумали возобновлять полеты из РФ

В авикомпании планировали уже с октября возобновить полеты из Москвы в Абу-Даби, но решение пишлось отложить. В соцсетях призывали бойкотировать перевозчика.

Европейский лоукостер Wizz Air приостановил свои планы по возобновлению полетов из Москвы в Абу-Даби. Об этом сообщает Reuters.

19 августа в компании выступили с заявлением, что Wizz Air откладывают решение о возобновлении полетов в Россию. О негативной реакции в социальных сетях в авиакомпании решили не упоминать, но сослались на ограничения сетевой цепи поставок.

В Твиттере авиакомпания отреагировала на критику тем, что рейсы в Абу-Даби планировалось совершать через компанию, которая зарегистрирована в Арабских Эмиратах. Она будет действовать в рамках правил стран Персидского залива. При этом в Wizz Air заявили, что другие арабские перевозчики совершали полеты в РФ.

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Как отмечают в издании, Wizz Air Abu Dhabi на 49% принадлежит лондонскому офису. Другая часть акций принадлежит Суверенному фонду благосостояния Абу-Даби ADQ.

Отметим, в начале августа в Wizz Air анонсировали возобновление полетов из РФ в Абу-Даби. Рейсы должны были начаться в октябре после приостановки перелетов в РФ после вторжения России в Украину.

Напомним, Wizz Air планировали с октября совершать регулярные рейсы в Москву по цене от 3607 грн. Первый такой рейс должен был быть 3 октября.

Ранее в конце марта 2022 года Wizz Air открыл продажу авиабилетов на рейсы из Москвы. Летом и осенью 2022 года авиакомпания обещала клиентам доступные рейсы из московского "Внуково" в Будапешт, Дебрецен и Абу-Даби.