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Мир Российско-украинская война

Рейсов в Абу-Даби не будет: Wizz Air после волны критики передумали возобновлять полеты из РФ

полеты в рф
Фото: Wizz Air | Авиаперевозчик планировал возобновить полеты в Москву с 3 октября

В авикомпании планировали уже с октября возобновить полеты из Москвы в Абу-Даби, но решение пишлось отложить. В соцсетях призывали бойкотировать перевозчика.

Европейский лоукостер Wizz Air приостановил свои планы по возобновлению полетов из Москвы в Абу-Даби. Об этом сообщает Reuters.

19 августа в компании выступили с заявлением, что Wizz Air откладывают решение о возобновлении полетов в Россию. О негативной реакции в социальных сетях в авиакомпании решили не упоминать, но сослались на ограничения сетевой цепи поставок.

В Твиттере авиакомпания отреагировала на критику тем, что рейсы в Абу-Даби планировалось совершать через компанию, которая зарегистрирована в Арабских Эмиратах. Она будет действовать в рамках правил стран Персидского залива. При этом в Wizz Air заявили, что другие арабские перевозчики совершали полеты в РФ.

Критика Wizz Air
Критика Wizz Air
Критика Wizz Air
Критика Wizz Air
Критика Wizz Air
Критика Wizz Air
Критика Wizz Air
Критика Wizz Air
Критика Wizz Air
Критика Wizz Air
Критика Wizz Air
Критика Wizz Air

Как отмечают в издании, Wizz Air Abu Dhabi на 49% принадлежит лондонскому офису. Другая часть акций принадлежит Суверенному фонду благосостояния Абу-Даби ADQ.

Отметим, в начале августа в Wizz Air анонсировали возобновление полетов из РФ в Абу-Даби. Рейсы должны были начаться в октябре после приостановки перелетов в РФ после вторжения России в Украину.

Напомним, Wizz Air планировали с октября совершать регулярные рейсы в Москву по цене от 3607 грн. Первый такой рейс должен был быть 3 октября.

Ранее в конце марта 2022 года Wizz Air открыл продажу авиабилетов на рейсы из Москвы. Летом и осенью 2022 года авиакомпания обещала клиентам доступные рейсы из московского "Внуково" в Будапешт, Дебрецен и Абу-Даби.