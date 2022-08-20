Рейсів в Абу-Дабі не буде: Wizz Air після хвилі критики передумали відновлювати польоти з РФ

В авіакомпанії планували вже з жовтня відновити польоти з Москви до Абу-Дабі, але рішення йшлося відкласти. У соцмережах закликали бойкотувати перевізника.

Європейський лоукостер Wizz Air призупинив свої плани щодо відновлення польотів із Москви до Абу-Дабі. Про це повідомляє Reuters.

19 серпня у компанії виступили із заявою, що Wizz Air відкладають рішення про відновлення польотів до Росії. Про негативну реакцію в соціальних мережах в авіакомпанії вирішили не згадувати, але послалися на обмеження мережного ланцюга поставок.

У Твіттері авіакомпанія відреагувала на критику тим, що рейси в Абу-Дабі планувалося здійснювати через компанію, зареєстровану в Арабських Еміратах. Вона діятиме в межах правил країн Перської затоки. При цьому Wizz Air заявили, що інші арабські перевізники здійснювали польоти в РФ.

[ + – ] Критика Wizz Air [ + – ] Критика Wizz Air [ + – ] Критика Wizz Air [ + – ] Критика Wizz Air

Як зазначають у виданні, Wizz Air Abu Dhabi на 49% належить лондонському офісу. Інша частина акцій належить Суверенному фонду добробуту Абу-Дабі ADQ.

Зазначимо, на початку серпня у Wizz Air анонсували поновлення польотів з РФ в Абу-Дабі. Рейси мали розпочатися в жовтні після призупинення перельотів до РФ після вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, Wizz Air планували з жовтня здійснювати регулярні рейси до Москви за ціною від 3607 грн. Перший такий рейс мав бути 3 жовтня.

Раніше наприкінці березня 2022 року Wizz Air відкрив продаж авіаквитків на рейси з Москви. Влітку та восени 2022 року авіакомпанія обіцяла клієнтам доступні рейси з московського "Внуково" в Будапешт, Дебрецен та Абу-Дабі.