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Світ Російсько-українська війна

Рейсів в Абу-Дабі не буде: Wizz Air після хвилі критики передумали відновлювати польоти з РФ

польоти в Росію
Фото: Wizz Air | Авіаперевізник планував відновити польоти до Москви з 3 жовтня

В авіакомпанії планували вже з жовтня відновити польоти з Москви до Абу-Дабі, але рішення йшлося відкласти. У соцмережах закликали бойкотувати перевізника.

Європейський лоукостер Wizz Air призупинив свої плани щодо відновлення польотів із Москви до Абу-Дабі. Про це повідомляє Reuters.

19 серпня у компанії виступили із заявою, що Wizz Air відкладають рішення про відновлення польотів до Росії. Про негативну реакцію в соціальних мережах в авіакомпанії вирішили не згадувати, але послалися на обмеження мережного ланцюга поставок.

У Твіттері авіакомпанія відреагувала на критику тим, що рейси в Абу-Дабі планувалося здійснювати через компанію, зареєстровану в Арабських Еміратах. Вона діятиме в межах правил країн Перської затоки. При цьому Wizz Air заявили, що інші арабські перевізники здійснювали польоти в РФ.

Критика Wizz Air
Критика Wizz Air
Критика Wizz Air
Критика Wizz Air
Критика Wizz Air
Критика Wizz Air
Критика Wizz Air
Критика Wizz Air
Критика Wizz Air
Критика Wizz Air
Критика Wizz Air
Критика Wizz Air

Як зазначають у виданні, Wizz Air Abu Dhabi на 49% належить лондонському офісу. Інша частина акцій належить Суверенному фонду добробуту Абу-Дабі ADQ.

Зазначимо, на початку серпня у Wizz Air анонсували поновлення польотів з РФ в Абу-Дабі. Рейси мали розпочатися в жовтні після призупинення перельотів до РФ після вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, Wizz Air планували з жовтня здійснювати регулярні рейси до Москви за ціною від 3607 грн. Перший такий рейс мав бути 3 жовтня.

Раніше наприкінці березня 2022 року Wizz Air відкрив продаж авіаквитків на рейси з Москви. Влітку та восени 2022 року авіакомпанія обіцяла клієнтам доступні рейси з московського "Внуково" в Будапешт, Дебрецен та Абу-Дабі.