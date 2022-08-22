СМИ назвали дату, когда объявят имя нового премьера Британии

Результаты выборов будут объявлены в сентябре. Депутатов-консерваторов призвали заранее подать заявку на билеты на мероприятие.

Имя следующего председателя Консервативной партии и премьер-министра Британии объявят 5 сентября. "Коронация" нового лидера состоится в день, когда депутаты вернутся в Палату общин после летних каникул, сообщает Sky News.

Как рассказал сопредседатель консерваторов Эндрю Стефенсон, победитель битвы за корону Консервативной партии будет представлен на церемонии в 12:30 за две недели.

В письме "Объявления руководства: договоренности", которое поучили депутаты-консерваторы и коллеги, Стефенсон призвал их заранее подать заявку на билеты на мероприятие в понедельник, 5 сентября.

"Я рад подтвердить, что результат будет объявлен в 12:30 в понедельник, 5 сентября 2022 года, в центральной Вестминстерской зале, при этом участники должны занять свои места в 12:15", — говорится в письме Стефенсона.

[ + – ] Письмо депутатам "Объявления руководства: договоренности"

Напомним, что 7 июля Борис Джонсон официально ушел в отставку с должности премьер-министра Великобритании. Одной из причин стало массовое увольнение чиновников из правительства — всего за два дня свои посты покинули 40 человек.

20 июля Борис Джонсон произнес прощальную речь в британском парламенте. Он призвал своего приемника поддерживать Украину и сохранять партнерство с США, а в финале произнес фразу из фильма "Терминатор" — Hasta la vista, baby.

Появилась информация, что Борис Джонсон может стать следующим генеральным секретарем НАТО. Как выяснили СМИ, кандидатуру британского политика рассматривают из-за недоверия США политикам из Европейского союза.