ЗМІ назвали дату, коли оголосять ім'я нового прем'єра Британії

Результати виборів оголосять у вересні. Депутатів-консерваторів закликали наперед подати заявку на квитки на захід.

Ім'я наступного голови Консервативної партії та прем'єр-міністра Британії оголосять 5 вересня. "Коронація" нового лідера відбудеться у день, коли депутати повернуться до Палати громад після літніх канікул, повідомляє Sky News.

Як розповів співголова консерваторів Ендрю Стефенсона, переможця битви за корону Консервативної партії представлять на церемонії о 12:30 за два тижні.

У листі "Оголошення керівництва: домовленості", який отримали депутати-консерватори та колеги, Стефенсон закликав їх наперед подати заявку на квитки на захід у понеділок, 5 вересня.

"Я радий підтвердити, що результат оголосять о 12:30 у понеділок, 5 вересня 2022 року, у центральній Вестмінстерській залі, водночас учасники мають зайняти свої місця о 12:15", — йдеться у листі Стефенсона.

[ + – ] Лист депутатам "Оголошення керівництва: домовленості"

Нагадаємо, що 7 липня Борис Джонсон офіційно пішов у відставку з посади прем'єр-міністра Великобританії. Однією з причин стало масове звільнення урядовців з уряду — лише за два дні свої посади залишили 40 осіб.

20 липня Борис Джонсон виголосив прощальну промову в британському парламенті. Він закликав свого наступника підтримувати Україну та зберігати партнерство зі США, а у фіналі промовив фразу з фільму "Термінатор" — Hasta la vista, baby.

З'явилася інформація, що Борис Джонсон може стати наступним генеральним секретарем НАТО. Як з'ясували ЗМІ, кандидатуру британського політика розглядають через недовіру США до політиків з Європейського союзу.