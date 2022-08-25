Подготовка к ядерной войне: в РФ в несколько раз выросли продажи йодида калия и дозиметров

По данным интернет-аналитиков, повышенный спрос на средства радиационной защиты объясняется тревожным новостным фоном: россияне решили подготовиться к возможной ядерной угрозе.

На российских маркетплейсах весной и летом в несколько раз выросли продажи йодида калия и приборов для измерения уровня радиации. Об этом сообщает российский Forbes.

Аналитики сервиса Moneyplace связывают этот всплеск с новостным фоном. Ранее похожая картина наблюдалась в США: из американских аптек исчезли таблетки йодида калия, так как американцы решили на всякий случай подготовиться к ядерной войне. Нечто подобное происходило и в Европе, где опасаются последствий возможной аварии на Запорожской АЭС.

Исследование Moneyplace свидетельствует о том, что в РФ спрос на эти препаратов был неравномерным. В апреле в сравнении с мартом продажи выросли на 103%, в мае — еще на 40%. В июне спрос снизился на 38%, а в июле снова вырос на 42%. В период 1–22 августа продажи упали на 28% в сравнении с июлем. Аналитики предполагают, что причина августовского спада в том, что многие россияне уже сделали запасы на случай ядерной войны.

Также россияне активно скупают дозиметры для измерения уровня радиации. С 1 по 22 августа их совокупные продажи на маркетплейсах выросли на 161% по сравнению с июлем.

Что такое йодид калия?

Йодид калия (стабильный изотоп йод-127) используют для нейтрализации радиоактивного изотопа йод-131, который является одним из самых опасных продуктов распада ядерного топлива. Он накапливается в щитовидной железе, становясь причиной появления у человека злокачественных новообразований.

Из-за чего переживают россияне?

Российский чиновники постоянно намекают на возможность применения Россией ядерного оружия в ее противостоянии с Западом. На днях замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия и страны НАТО находятся на грани войны.

Также ядерным оружием постоянно угрожает российская пропаганда, к примеру, пропагандист Владимир Соловьев призвал нанести ядерный удар по территории Великобритании. Недавно он также пригрозил ядерным оружием странам Балтии.

В августе ученые-климатологи Ратгерского университета опубликовали результаты исследования, которые показали, что в случае ядерной войны между Россией и США на планете погибнет около 5 млрд человек.