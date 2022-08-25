Підготовка до ядерної війни: у РФ у кілька разів зросли продажі йодиду калію та дозиметрів

За даними інтернет-аналітиків, підвищений попит на засоби радіаційного захисту пояснюється тривожним фоном новин: росіяни вирішили підготуватися до можливої ядерної загрози.

На російських маркетплейсах навесні та влітку в кілька разів зріс продаж йодиду калію та приладів для вимірювання рівня радіації. Про це повідомляє російська Forbes.

Аналітики сервісу Moneyplace пов'язують цей сплеск із фоном новин. Раніше схожу картину спостерігали в США: з американських аптек зникли пігулки йодиду калію, оскільки американці вирішили про всяк випадок підготуватися до ядерної війни. Щось подібне траплялося і в Європі, де побоюються наслідків можливої аварії на Запорізькій АЕС.

Дослідження Moneyplace свідчить про те, що в РФ попит на ці препарати був нерівномірним. У квітні порівняно з березнем продаж зріс на 103%, у травні — ще на 40%. У червні попит знизився на 38%, а в липні знову зріс на 42%. У період 1 – 22 серпня продажі впали на 28% порівняно з липнем. Аналітики припускають, що причина серпневого спаду в тому, що багато росіян уже зробили запаси на випадок ядерної війни.

Також росіяни активно скуповують дозиметри для вимірювання рівня радіації. З 1 по 22 серпня їхній сукупний продаж на маркетплейсах зріс на 161% порівняно з липнем.

Що таке йодид калію?

Йодід калію (стабільний ізотоп йод-127) використовують для нейтралізації радіоактивного ізотопу йод-131, який є одним із найнебезпечніших продуктів розпаду ядерного палива. Він накопичується в щитовидній залозі, стаючи причиною появи в людини злоякісних новоутворень.

Чому переживають росіяни?

Російські чиновники постійно натякають на можливість застосування Росією ядерної зброї в її протистоянні із Заходом. Днями заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що Росія та країни НАТО перебувають на межі війни.

Також ядерною зброєю постійно погрожує російська пропаганда, наприклад, пропагандист Володимир Соловйов закликав завдати ядерного удару по території Великобританії. Нещодавно він також погрожував ядерною зброєю країнам Балтії.

У серпні вчені-кліматологи Ратгерського університету опублікували результати дослідження, які показали, що в разі ядерної війни між Росією та США на планеті загине близько 5 млрд людей.