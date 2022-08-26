Жалуются на русофобию и отсутствие полотенец. В Египте застряли 400 российских туристов

У российской авиакомпании сломался самолет, и теперь они ждут нужную деталь из Москвы

Оказалось, что не смотря на войну в Украине и санкции против РФ, а также проблемы с авиаперевозками, некоторые граждане России все-таки рискуют отправиться в отпуск за рубеж. Сейчас, как стало известно, в Шарм-Эль-Шейх застряло 411 россиян. Об этом пишет "Росбалт".

Причина проста — из-за поломки самолета рейс авиакомпании RedWings WZ5084 был отменен днем 24 августа, а пассажиров увезли в ближайший отель только вечером.

Туристы уже записали видеообращение, в котором пожаловались на "нечеловеческие условия".

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"В отеле, куда нас расселили, происходят кражи, русофобские настроения, не все включено, полотенец нет", — рассказал один из туристов.

Он отметил, что туристам пообещали вылет на родину на следующий день, но никто за ними так и не приехал.

Туристическое агентство "Библио глобус" объяснений не дает, а в российском консульстве сообщили, что ждут нужную деталь для ремонта самолета.

Казус в том, что большинство туристов не из Москвы, и у них пропали билеты на стыковочные рейсы в другие города РФ.

"Никого также не волнует, что отпуск у многих закончился, и им уже сегодня нужно было выйти на работу", — сообщил возмущенный турист и отметил, что им сказали, что происходящее – это "их проблемы".

Напомним, ранее стало известно, что производители двигателей для самолетов, в том числе CFM International, которая выпускает двигатели для самолетов Airbus и Boeing, прекращает сотрудничество с российскими перевозчиками.

Российские перевозчики эксплуатируют 980 пассажирских самолетов, и 777 из них находятся в лизинге. Остановка их эксплуатации может привести к коллапсу гражданской авиации.

Также компания "Аэрофлот" приостановила набор пилотов. Сейчас без работы остались 1500 линейных пилотов и 1300 бортпроводников. Власти боятся массового выезда специалистов за границу.

И неясно, что происходит с топ-менеджментом "Аэрофлота". Гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов и гендиректор входящей в группу "Аэрофлот" "Победы" Андрей Калмыков – уволились и, по слухам, находятся за границей, хоть в РФ это и отрицают.

А бывшего заместителя генерального директора "Аэрофлота" по стратегии и маркетингу Андрея Панова заочно арестовали по делу о мошенничестве.

Панов уже рассказал, как фактически сбежал в Израиль после начала войны в Украине и опасался, что его задержат прямо в аэропорту "Шереметьево".