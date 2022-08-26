Скаржаться на русофобію та відсутність рушників. У Єгипті застрягли 400 російських туристів

У російської авіакомпанії зламався літак, і тепер вони чекають на потрібну деталь з Москви

Виявилося, що попри війну в Україні та санкції проти РФ, а також проблеми з авіаперевезеннями, деякі громадяни Росії все-таки ризикують вирушити у відпустку за кордон. Наразі, як стало відомо, у Шарм-еш-Шейх застрягло 411 росіян. Про це пише "Росбалт".

Причина проста — через несправність літака рейс авіакомпанії RedWings WZ5084 скасовано вдень, 24 серпня, а пасажирів відвезли до найближчого готелю лише ввечері.

Туристи вже записали відеозвернення, в якому поскаржилися на "нелюдські умови".

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"У готелі, куди нас розселили, відбуваються крадіжки, русофобські настрої, не все включено, рушників немає", — розповів один із туристів.

Він наголосив, що туристам пообіцяли виліт на батьківщину наступного дня, але ніхто за ними так і не приїхав.

Туристична агенція "Бібліо глобус" пояснень не дає, а в російському консульстві повідомили, що чекають на потрібну деталь для ремонту літака.

Казус у тому, що більшість туристів не з Москви, і в них зникли квитки на рейси стикувань в інші міста РФ.

"Нікого також не хвилює, що відпустка у багатьох закінчилася, і їм уже сьогодні потрібно було вийти на роботу", — повідомив обурений турист і зазначив, що їм сказали, що те, що відбувається, — це "їх проблеми".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що виробники двигунів для літаків, зокрема CFM International, яка випускає двигуни для літаків Airbus та Boeing, припиняє співпрацю з російськими перевізниками.

Російські перевізники експлуатують 980 пасажирських літаків, і 777 із них перебувають у лізингу. Припинення їх експлуатації може призвести до колапсу цивільної авіації.

Також компанія "Аерофлот" призупинила набір пілотів. Наразі без роботи залишилися 1500 лінійних пілотів та 1300 бортпровідників. Влада бояться масового виїзду фахівців за кордон.

І неясно, що відбувається з топменеджментом "Аерофлоту". Гендиректор "Аерофлоту" Михайло Полубояринов і гендиректор "Победы", що входить до групи "Аерофлот" Андрій Калмиков — звільнилися і, за чутками, перебувають за кордоном, хоч у РФ це і заперечують.

А колишнього заступника генерального директора "Аерофлоту" зі стратегії та маркетингу Андрія Панова заочно заарештували у справі про шахрайство.

Панов уже розповів, як фактично втік до Ізраїлю після початку війни в Україні та побоювався, що його затримають прямо в аеропорту "Шереметьєво".