Поставки газа по "Северному потоку" остановлены: в чем причина

Физический поток газа по "Северному потоку" в точке приема в немецком городе Грайфсвальде в газопровод Nel полностью остановился в среду в 03:00.

Магистральный газопровод "Северный поток" полностью остановлен. Об этом сообщает российское издание РИА Новости.

Причина остановки "Северного потока" — техобслуживание единственной оставшейся турбины на компрессорной станции "Портовая". Оно будет длиться три дня.

Как сообщает российское издание ТАСС, физический поток газа по "Северному потоку" в точке приема в немецком городе Грайфсвальд в газопровод Nel полностью остановился в среду в 03:00, а в газопровод Opal в этот же момент упал в 5,5 раза, до около 200 тыс. куб. м в час.

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Добавим, что "Газпром" вынужден сжигать газ, который не может продать Финляндии.