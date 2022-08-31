Поставки газа по "Северному потоку" остановлены: в чем причина
Физический поток газа по "Северному потоку" в точке приема в немецком городе Грайфсвальде в газопровод Nel полностью остановился в среду в 03:00.
Магистральный газопровод "Северный поток" полностью остановлен. Об этом сообщает российское издание РИА Новости.
Причина остановки "Северного потока" — техобслуживание единственной оставшейся турбины на компрессорной станции "Портовая". Оно будет длиться три дня.
Как сообщает российское издание ТАСС, физический поток газа по "Северному потоку" в точке приема в немецком городе Грайфсвальд в газопровод Nel полностью остановился в среду в 03:00, а в газопровод Opal в этот же момент упал в 5,5 раза, до около 200 тыс. куб. м в час.
Ранее мы сообщали, что российская энергетическая компания "Газпром" приостановила поставки газа французской корпорации Engie.
Также мы писали, как Россия спровоцировала сумасшедший рост цен на газ в Европе.
Добавим, что "Газпром" вынужден сжигать газ, который не может продать Финляндии.