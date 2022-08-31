Постачання газу по "Північному потоку" зупинено: у чому причина

Фізичний потік газу "Північним потоком" у точці прийому в німецькому місті Грайфсвальд в газопровід Nel повністю зупинився в середу о 03:00.

Магістральний газопровід "Північний потік" повністю зупинено. Про це повідомляє видання РИА Новости.

Причина зупинки "Північного потоку" — техобслуговування єдиної турбіни, що залишилася на компресорній станції "Портова". Воно триватиме три дні.

Як повідомляє російське видання ТАСС, фізичний потік газу по "Північному потоку" в точці прийому в німецькому місті Грайфсвальд в газопровід Nel повністю зупинився в середу о 03:00, а в газопровід Opal в цей же момент впав у 5,5 разів, до 200 тис. куб. м за годину.

[ + – ] "Північний потік" тимчасово призупинив роботу

Раніше ми повідомляли, що російська енергетична компанія "Газпром" призупинила постачання газу французькій корпорації Engie.

Також ми писали, як Росія спровокувала божевільне зростання цін на газ у Європі.

Додамо, що "Газпром" змушений спалювати газ, який не може продати Фінляндії.