Каждый пятый житель России потерял все накопления из-за войны в Украине, – Forbes

Большинство россиян увеличили траты на повседневные нужды на 30%. Несмотря на массовую потерю доходов, Минэкономики РФ отчитывается об улучшении прогноза динамики ВВП, денежных доходов и уровня безработицы.

Каждый пятый россиянин потерял почти все накопления, а 8% населения вообще потеряли финансовую подушку из-за развязанной Россией полномасштабной войны в Украине. Об этом пишет журнал Forbes со ссылкой на результаты опроса страховой группы "Альфа Страхование".

Треть опрошенных увеличили траты на повседневные нужды на 20-30%. Еще 30% почувствовали, что тратят больше денег на 10%, 15% респондентов — на 30-50%.

Соцопрос провели с участием 1207 россиян в возрасте от 18 до 60 лет. Почти 60% сказали, что им удается откладывать деньги, но 40% говорят, что 20-30% с февраля это стало значительно труднее.

Куда тратят деньги жители РФ

В другом исследовании от сервиса для поиска работы "Работа.ру" и сервиса "Ремонт со СберУслугами" выяснилось, на что тратят деньги россияне. Около 34% откладывают на покупку недвижимости, 23% берегут средства для отпуска, а каждый пятый – на новую машину и ремонт.

[ + – ] Большинство россиян думают, как бы собрать более 8 тыс. долларов сбережений

О расходах на образования думают 16% россиян, еще 13% копят на большие покупки. Каждый десятый готовит деньги на покупку техники и электроники.

Участвовавшие в опросе рассказали о суммах, которые нужны для покрытия планируемых расходов. Более 60% хотели бы собрать более 500 тыс. рублей (8,3 тыс. долларов), четверть называет достаточной сумму от 100 тыс. (1,6 тыс. долларов) до 500 тыс. рублей, а 8% предпочитают отложить от 50 тыс. (860 долларов) до 100 тыс. рублей.

Падение ВВП России замедлится – российские чиновники обещают увеличение доходов

Несмотря на массовую потерю зарплат у россиян, Министерство экономического развития и торговли РФ улучшает прогнозы динамики ВВП, денежных доходов населения и уровня безработицы, сообщил Forbes.

В министерстве уменьшили показатель падения ВВП в 2022 году на 3,6%. Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин еще в апреле рассматривал перспективу экономического спада до 10%.

По словам федерального чиновника, знакомого с ходом обсуждений проекта основных прогнозных параметров, наибольший спад в экономике ожидается в 1-м квартале 2023 года. На положительную траекторию экономика России должна выйти только в 2024-2025-м — в эти годы она должна вырасти на 3,7 и 2,6%

"Скорее всего, к 2025 году экономика уже вернется к докризисному уровню", — говорит Forbes федеральный чиновник.

Напомним, что по подсчетам западных экономистов экономика России откатилась на четыре года назад после начала военного вторжения в Украину. Санкции США и ЕС нарушили многие торговые цепочки, поэтому некоторые сферы бизнеса просто стали.

Однако российская экономика еще держится из-за увеличения стоимости нефти. Инфляционный показатель в России взлетел до 20-летнего максимума в апреле 2022 года.

Китайские логистические компании повысили цены на перевозки в РФ, поэтому скоро покупка бытовой техники обойдется россиянам минимум в 2 раза дороже.