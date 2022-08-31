Кожен п'ятий житель Росії втратив усі накопичення через війну в Україні, – Forbes

Більшість росіян збільшили витрати на повсякденні потреби на 30%. Незважаючи на масову втрату доходів, Мінекономіки РФ звітує про покращення прогнозу динаміки ВВП, грошових доходів і рівня безробіття.

Кожен п'ятий росіянин втратив майже всі накопичення, а 8% населення взагалі втратили фінансову подушку через повномасштабну війну в Україні. Про це пише журнал Forbes із посиланням на результати опитування страхової групи "Альфа Страхування".

Третина опитаних збільшила витрати на повсякденні потреби на 20-30%. Ще 30% відчули, що витрачають більше грошей на 10%, 15% респондентів — на 30-50%.

Соцопитування провели за участю 1 207 росіян віком від 18 до 60 років. Майже 60% сказали, що їм вдається відкладати гроші, але 40% кажуть, що 20-30% з лютого це стало значно важче.

Куди витрачають гроші росіяни

В іншому дослідженні від сервісу для пошуку роботи "Работа.ру" та сервісу "Ремонт со СберУслугами" з'ясувалося, на що витрачають гроші росіяни. Приблизно 34% відкладають на купівлю нерухомості, 23% зберігають кошти для відпустки, а кожен п'ятий — на нову машину та ремонт.

[ + – ] Більшість росіян думають, як би зібрати понад 8 тис. доларів заощаджень

Про витрати на освіту думають 16% росіян, ще 13% збирають на великі покупки. Кожен десятий готує гроші на покупку техніки й електроніки.

Ті, хто брали участь в опитуванні, розповіли про суми, які потрібні для покриття запланованих витрат. Понад 60% хотіли б зібрати понад 500 тис. рублів (8,3 тис. доларів), чверть називає достатньою суму від 100 тис. (1,6 тис. доларів) до 500 тис. рублів, а 8% вважають за краще відкласти від 50 тис. (860 доларів) до 100 тис. рублів.

Падіння ВВП Росії сповільниться — російські чиновники обіцяють збільшення доходів

Незважаючи на масову втрату зарплат у росіян, Міністерство економічного розвитку та торгівлі РФ покращує прогнози динаміки ВВП, грошових доходів населення і рівня безробіття, повідомив Forbes.

У міністерстві зменшили показник падіння ВВП у 2022 році на 3,6%. Глава Рахункової палати Росії Олексій Кудрін ще в квітні розглядав перспективу економічного спаду до 10%.

За словами федерального чиновника, знайомого з ходом обговорень проєкту основних прогнозних параметрів, найбільший спад економіки очікується в 1-му кварталі 2023 року. На позитивну траєкторію економіка Росії має вийти лише в 2024-2025-му — у ці роки вона має зрости на 3,7 та 2,6%

"Швидше за все, до 2025 року економіка вже повернеться до докризового рівня", — каже Forbes федеральний чиновник.

Нагадаємо, що за підрахунками західних економістів, економіка Росії відкотилася на чотири роки тому після початку військового вторгнення в Україну. Санкції США та ЄС порушили багато торгових ланцюжків, тому деякі сфери бізнесу просто стали.

Однак російська економіка ще тримається через збільшення вартості нафти. Інфляційний показник у Росії злетів до 20-річного максимуму в квітні 2022 року.

Китайські логістичні компанії підвищили ціни на перевезення в РФ, тому незабаром купівля побутової техніки коштуватиме росіянам щонайменше вдвічі дорожче.