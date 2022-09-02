Заблокировано 3 тысячи тонн кукурузы: в Стамбуле судно с украинским зерном село на мель

Судно не случайно село на мель. Это было решение экипажа, поскольку у него отказал руль

В Стамбуле судно с украинским зерном село на мель. Из-за этого было перекрыто движение по проливу Босфор, сообщает Sky News.

Как говорится в канцелярии губернатора Стамбула, на мель село судно Lady Zehma. Оно перевозит около 3 тысяч тонн кукурузы. Судно не случайно село на мель, это было решение экипажа, поскольку у него отказал руль.

Напомним, что недавно Lady Zehma вышло из украинского порта "Черноморск" и направлялось в итальянский город Равенна.

[ + – ] Судно перевозило кукурузу

Ранее мы сообщали, что Соединенные Штаты в ближайшие несколько недель закупят у Украины около 150 тыс. тонн зерна. По словам главы Всемирной продовольственной программы Дэвида Бизли, пока не определены страны, в которые агентство ООН по борьбе с голодом направит украинское зерно.

Добавим, что советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, который находится под контролем российских войск, заявил, что в порт города прибыл пустой паром "Лаврентий". В порту на него что-то погрузят, а затем судно отправится в российский Ейск.

Также Фокус писал, что в конце июля ООН, Украина, Турция и Россия подписали соглашение о коридоре для экспорта украинских зерновых по Черному морю. Таким образом удалось разблокировать морские порты, захват которых стал одной из целей российских оккупантов в войне против Украины. После этого в Турции заявили, что из Украины до конца года смогут вывезти 25 млн тонн зерна.