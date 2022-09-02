Заблоковано 3 тисячі тонн кукурудзи: у Стамбулі судно з українським зерном сіло на мілину

Судно не випадково сіло на мілину. Це було рішення екіпажу, оскільки у нього відмовило кермо

У Стамбулі судно з українським зерном сіло на мілину. Через це було перекрито рух протокою Босфор, повідомляє Sky News.

Як йдеться у заяві канцелярії губернатора Стамбула, на мілину сіло судно Lady Zehma. Воно перевозить близько трьох тисяч тонн кукурудзи. Судно не випадково сіло на мілину, це було рішення екіпажу, оскільки у нього відмовило кермо.

Нагадаємо, що нещодавно Lady Zehma вийшло з українського порту "Чорноморськ" і попрямувало до італійського міста Равенна.

[ + – ] Судно перевозило кукурудзу

Раніше ми повідомляли, що Сполучені Штати протягом найближчих кількох тижнів закуплять в України близько 150 тис. тонн зерна. За словами голови Всесвітньої продовольчої програми Девіда Бізлі, поки що не визначені країни, до яких агентство ООН із боротьби з голодом направить українське зерно.

Додамо, що радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, який перебуває під контролем російських військ, заявив, що до порту міста прибув порожній паром "Лаврентій". У порту на нього щось занурять, а потім судно вирушить до російського Єйська.

Також Фокус писав, що наприкінці липня ООН, Україна, Туреччина та Росія підписали угоду про коридор для експорту українських зернових Чорним морем. Таким чином вдалося розблокувати морські порти, захоплення яких стало однією з цілей російських окупантів у війні проти України. Після цього в Туреччині заявили, що з України до кінця року зможуть вивезти 25 млн тонн зерна.