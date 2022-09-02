"Отсидеться не получится": в МИД Украины ответили Сийярто на слова об "ослаблении" ЕС из-за войны

Министр иностранных дел Венгрии заявил, что Европа переживает "разорительный" кризис энергоснабжения, а лидеры ЕС не смогли защитить людей от того, чтобы они не платили за войну, за которую "не несут ответственность".

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на слова главы венгерского ведомства Петера Сийярто о том, что война в нашей стране "катастрофически ослабила" Европейский союз. По словам пресс-секретаря украинского МИД Олега Николенко, Будапешту не удастся "отсидеться" и делать вид, будто сложившаяся ситуация их не касается. Об этом он написал в Facebook.

Что заявляли в Венгрии?

2 сентября глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время выступления на саммите "Открытые Балканы" в сербской столице Белграде заявил, что война в Украине катастрофически ослабила ЕС. По его словам, экономическое влияние из-за российского вторжения в Украину вызвало "разорительный" кризис энергоснабжения.

Он добавил, что европейские лидеры не смогли защитить людей в Европе от того, чтобы они не платили за войну, за которую "не несут ответственность".

Ответ Украины

Олег Николенко ответил Петеру Сийярто и сказал, что к ослаблению ЕС приводят попытки разрушить внутреннее единство. Он добавил, что никто не должен забывать, что украинцы платят своими жизнями за то, чтобы на остальной части Европы был мир.

"Нет "это не наша война". Нет "их войны". Нападение России на Украину — это нападение на весь демократический мир, демократические ценности, право быть собой и самостоятельно определять свое будущее", — отметил он.

В МИД Украины также заявили, что Венгрии не удастся "отсидеться" и делать вид, будто война в Украине ее не касается.

"Это не может быть так хотя бы из-за того, что на территории Украины проживает более 150 тыс. украинцев венгерского происхождения, заботу о которых системно подчеркивает Будапешт", — сказано в сообщении.

Напомним, 2 сентября Фокус писал, что большинство венгров не поддерживает санкции против России. Кроме того, жители Венгрии выступили против предоставления Украине оружия и ограничения импорта российских газа и нефти.

31 августа стало известно, что Венгрия подписала договор с "Газпромом" на дополнительные поставки газа. По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, с 1 сентября страна будет дополнительно получать из РФ 5,7 млн кубометров газа ежедневно.