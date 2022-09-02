"Відсидітися не вийде": у МЗС України відповіли Сіярто на слова про "ослаблення" ЄС через війну

Міністр закордонних справ Угорщини заявив, що Європа переживає "руйнівну" кризу енергопостачання, а лідери ЄС не змогли захистити людей від того, щоб вони не платили за війну, за яку "не несуть відповідальності".

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на слова глави угорського відомства Петера Сіярто про те, що війна в нашій країні "катастрофічно послабила" Європейський Союз. За словами прессекретаря українського МЗС Олега Ніколенка, Будапешту не вдасться "відсидітися" і вдавати, ніби ситуація, що склалася, їх не стосується. Про це він написав у Facebook.

Що заявляли в Угорщині?

2 вересня глава МЗС Угорщини Петер Сіярто під час виступу на саміті "Відкриті Балкани" у сербській столиці Белграді заявив, що війна в Україні катастрофічно послабила ЄС. За його словами, економічний вплив через російське вторгнення в Україну спричинив "руйнівну" кризу енергопостачання.

Він додав, що європейські лідери не змогли захистити людей у Європі від того, щоб вони не платили за війну, за яку "не відповідають".

Відповідь України

Олег Ніколенко відповів Петеру Сіярто та сказав, що до ослаблення ЄС наводять спроби зруйнувати внутрішню єдність. Він додав, що ніхто не повинен забувати, що українці платять своїм життям за те, щоб на решті Європи був мир.

"Немає "це не наша війна". Немає "їхньої війни". Напад Росії на Україну — це напад на весь демократичний світ, демократичні цінності, право бути собою і самостійно визначати своє майбутнє", — зазначив він.

У МЗС України також заявили, що Угорщині не вдасться "відсидітися" і вдавати, ніби війна в Україні її не стосується.

"Це не може бути так хоча б через те, що на території України проживає понад 150 тис. українців угорського походження, на турботі про яких системно акцентує на Будапешті", — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 2 вересня Фокус писав, що більшість угорців не підтримують санкції проти Росії. Крім того, мешканці Угорщини виступили проти надання Україні зброї та обмеження імпорту російських газу та нафти.

31 серпня стало відомо, що Угорщина підписала договір із "Газпромом" на додаткові постачання газу. За словами міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто, з 1 вересня країна додатково отримуватиме з РФ 5,7 млн кубометрів газу щодня.