В Ижевске мужчина забросал коктейлями Молотова отдел полиции и ранил двух силовиков РФ

При попытке задержания напавший начал отбиваться ножом, поэтому полицейские открыли огонь на поражение.

В российском городе Ижевск мужчина бросил в отдел полиции бутылки с зажигательной смесью и напал на правоохранителей. Об этом пишет агентство "ТАСС", ссылаясь на пресс-службу Министерства внутренних дел России по республике Удмуртия.

Согласно сообщению, человек бросил две бутылки с "коктейлем Молотова" в ижевский отдел полиции №2. Сотрудники патрульно-постовой службы попытались задержать мужчину, но тот оказал активное сопротивление: достал нож и ранил двух полицейских. Силовики сделали несколько предупредительных выстрелов из табельного оружия, а затем открыли огонь на поражение.

Гражданина удалось ранить и задержать — его доставили в медицинское учреждение, как и двух полицейских с ножевыми ранениями. Стоит отметить, что зажигательная смесь вызвала пожар в отделении полиции, но его погасил дежурный наряд. Министр внутренних дел по Удмуртии полковник Максим Тихонов распорядился провести служебную проверку.

По информации Telegram-канала Baza, поджигателем является 25-летний Руслан Мамедов. Он успел бросить в отдел полиции четыре "коктейля Молотова", еще четыре бутылки обнаружили в его рюкзаке при обыске. Один из раненных полицейских находится в тяжелом состоянии.

24 августа в российском Орле неизвестный бросил "коктейли Молотова" в здание областной администрации. Мужчина подъехал к центральному входу на велосипеде, и после метания бутылок скрылся, но его запечатлели камеры видеонаблюдения. Пожар удалось погасить, но один из сотрудников МЧС РФ получил ожоги. Губернатор Орловской области Андрей Клычков предположил, что нападение на администрацию устроили в честь Дня независимости Украины.

До этого бутылки с горючим веществом метнули в управление ФСБ в Нижнем Новгороде. Смесь не разгорелась как следует, а неизвестному удалось сбежать.

Писали также, что в России массово поджигают военкоматы, чтобы сорвать мобилизацию. Весной зафиксировали пять случаев подобных атак, предполагается, что организаторы пытались сжечь личные дела призывников в Московской, Ивановской, Свердловской областях, Мордовии и Воронеже.