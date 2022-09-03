В Іжевську чоловік закидав коктейлями Молотова відділок поліції та поранив двох силовиків РФ

У процесі затримання нападник почав відбиватися ножем, тож поліцейські відкрили вогонь на ураження.

У російському місті Іжевськ чоловік кинув у відділок поліції пляшки із запальною сумішшю та напав на правоохоронців. Про це пише агентство "ТАСС", посилаючись на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ Росії по республіці Удмуртія.

Згідно з повідомленням, людина кинула дві пляшки з "коктейлем Молотова" у відділок поліції №2. Співробітники патрульно-постової служби спробували затримати чоловіка, але той чинив активний опір: дістав ножа та поранив двох поліцейських. Силовики зробили кілька попереджувальних пострілів із табельної зброї, а потім відкрили вогонь на ураження.

Громадянина вдалося поранити та затримати — його доставили до медичного закладу, як і двох поліцейських із ножовими пораненнями. Варто зазначити, що запальна суміш викликала пожежу у відділку поліції, але її погасив черговий наряд. Міністр внутрішніх справ Удмуртії полковник Максим Тихонов розпорядився провести службову перевірку.

За інформацією Telegram-каналу Baza, палієм є 25-річний Руслан Мамедов. Він встиг кинути у відділок поліції чотири "коктейлі Молотова", ще чотири пляшки знайшли в його рюкзаку під час обшуку. Один із поранених поліцейських перебуває у тяжкому стані.

24 серпня у російському Орлі невідомий кинув "коктейлі Молотова" в будівлю обласної адміністрації. Чоловік під'їхав до центрального входу на велосипеді, і після метання пляшок зник, але його зняли камери відеоспостереження. Пожежу вдалося погасити, але один зі співробітників МНС РФ отримав опіки. Губернатор Орловської області Андрій Кличков висловив припущення, що напад на адміністрацію влаштували на честь Дня Незалежності України.

До цього пляшки з горючою речовиною кинули в управління ФСБ у Нижньому Новгороді. Суміш не розгорілася як слід, а невідомому вдалося втекти.

Писали також, що в Росії масово підпалюють військкомати, щоб зірвати мобілізацію. Навесні зафіксували п'ять випадків подібних атак, передбачається, що організатори намагалися спалити особисті справи призовників у Московській, Івановській, Свердловській областях, Мордовії та Воронежі.