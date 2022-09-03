В Москве началось прощание с Михаилом Горбачевым: пускают всех (фото и видео)

Силовики оцепили Дом союзов в Москве и перекрыли улицу для автомобилей, но очередь у здания растянулась на сотни метров.

3 сентября около 10 часов утра в Москве началась церемония прощания с первым и единственным президентом Советского Союза Михаилом Горбачевым. Подробности сообщает российское агентство "ТАСС".

Церемонию прощания с Михаилом Горбачевым организовали в Колонном зале Дома союзов в центре столицы РФ, сделав вход свободным для всех желающих. Улицу Большую Дмитровку перекрыли для транспорта, а само здание оцепили правоохранители. Пройти к Дому союзов можно только пешком, при этом люди собрались в огромную очередь на сотни метров, которая начинается возле Большого театра. Среди первых лиц с Михаилом Горбачевым простился Дмитрий Медведев — экс президент РФ, а ныне замглавы Совета безопасности.

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Предполагается, что церемония продлится около двух часов — до полудня. После этого Михаила Горбачева должны похоронить на Новодевичьем кладбище, где уже покоится его супруга Раиса. Пресс-служба Кремля сообщила RT, что политику окажут некоторые почести, как государственному деятелю, в том числе выставят почетный караул.

Михаил Горбачев скончался 30 августа на 92-м году жизни. Известно, что политик долгое время лечился от тяжелой болезни, связанной с почечной недостаточностью, и лежал в больнице, где врачи проводили ему очищение крови (гемодиализ).

Ранее сообщалось, что внучки прилетели в Россию проводить Михаила Горбачева в последний путь. Его дочь Ирина также находится в Москве.

В Интернете обнародовали последнее фото Михаила Горбачева, сделанное в Центральной клинической больнице Москвы. Из-за болезни он похудел на 40 килограммов за последние полгода, перенес четыре операции и уже не мог самостоятельно ходить.