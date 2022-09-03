У Москві почалося прощання з Михайлом Горбачовим: пускають усіх (фото та відео)

Силовики оточили Будинок спілок у Москві та перекрили вулицю для автомобілів, але черга біля будівлі розтяглася на сотні метрів.

3 вересня приблизно о 10 годині ранку в Москві розпочалася церемонія прощання з першим і єдиним президентом Радянського Союзу Михайлом Горбачовим. Подробиці повідомляє російське агентство "ТАСС".

Церемонію прощання з Михайлом Горбачовим організували у Колонній залі Будинку спілок у центрі столиці РФ, зробивши вхід вільним для всіх охочих. Вулицю Велику Дмитрівку перекрили для транспорту, а саму будівлю оточили правоохоронці. Пройти до Будинку спілок можна лише пішки, при цьому люди зібралися у величезну чергу на сотні метрів, що розпочинається біля Великого театру. Серед перших осіб із Михайлом Горбачовим попрощався Дмитро Медведєв — експрезидент РФ, а нині заступник голови Ради безпеки.

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Передбачається, що церемонія триватиме приблизно дві години — до полудня. Після цього Михайла Горбачова мають поховати на Новодівичому цвинтарі, де вже спочиває його дружина Раїса. Пресслужба Кремля повідомила RT, що політику нададуть деякі почесті, як державному діячеві, зокрема виставлять почесну варту.

Михайло Горбачов помер 30 серпня на 92-му році життя. Відомо, що політик тривалий час лікувався від тяжкої хвороби, пов'язаної з нирковою недостатністю, і лежав у лікарні, де лікарі проводили очищення крові (гемодіаліз).

Раніше повідомлялося, що онуки прилетіли в Росію провести Михайла Горбачова в останню путь. Його дочка Ірина також перебуває у Москві.

В інтернеті оприлюднили останнє фото Михайла Горбачова, зроблене у Центральній клінічній лікарні Москви. Через хворобу він схуд на 40 кілограмів за останні пів року, переніс чотири операції та вже не міг самостійно ходити.