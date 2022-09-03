Премьер Венгрии Орбан прибыл в Россию для прощания с Горбачевым (видео)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан возложил к гробу покойного Михаила Горбачева две белые розы. Прибыли также послы США, Великобритании и Швеции.

3 сентября премьер-министр Венгрии приехал в Москву на церемонию прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым. Об этом стало известно российскому изданию "Известия".

Виктор Орбан прибыл в Дом союзов, где проходит церемония, в составе довольно большой делегации. Он принес с собой две белые розы, которые возложил к гробу Михаила Горбачева. В Кремле заявили агентству "РИА Новости", Виктор Орбан не планирует встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Российские СМИ сообшают, что проститься с первым и последним президентом Советского союза также прибыли посол Швеции Малена Рид, США — Джон Салливан, Великобритании — Дебора Бронерт. Кроме того, приехала экс-советница президента США Рональда Рейгана Сюзанна Масси.

ТАСС сообщает, что президент РФ Владимир Путин и премьер Михаил Мишустин не приехали на церемонию, но прислали венки. Ранее писали, что Путин приложился к гробу Михаила Горбачева заранее, 1 сентября. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков предупредил об отсутствии президента на похоронах, ссылаясь на его занятость.

Церемония прощания с Михаилом Горбачевым началась утром 3 сентября в Колонном зале Дома союзов. Для прощания с покойным решили пустить всех желающих, после этого гроб доставят на Новодевичье кладбище в Москве, где экс-президента похоронят рядом с его женой Раисой.

Писали также, что Дмитрий Медведев и Алла Пугачева приехали проститься с Михаилом Горбачевым. Певица лишь недавно вернулась в Россию после длительного "отпуска".