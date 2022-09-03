Прем'єр Угорщини Орбан прибув до Росії для прощання з Горбачовим (відео)

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поклав до труни покійного Михайла Горбачова дві білі троянди. Прибули також посли США, Великої Британії та Швеції.

3 вересня прем'єр-міністр Угорщини приїхав до Москви на церемонію прощання з колишнім президентом СРСР Михайлом Горбачовим. Про це стало відомо російському виданню "Известия".

Віктор Орбан прибув до Будинку союзів, де відбувається церемонія, у складі досить великої делегації. Він приніс із собою дві білі троянди, які поклав до труни Михайла Горбачова. У Кремлі заявили агентству "РИА Новости", Віктор Орбан не планує зустрічатися з президентом РФ Володимиром Путіним.

Російські ЗМІ повідомляють, що попрощатися з першим та останнім президентом Радянського союзу також прибули посол Швеції Малена Рід, США — Джон Салліван, Великої Британії — Дебора Бронерт. Крім того, приїхала ексрадниця президента США Рональда Рейгана Сюзанна Массі.

ТАСС повідомляє, що президент РФ Володимир Путін і прем'єр Михайло Мішустін не приїхали на церемонію, але надіслали вінки. Раніше писали, що Путін приклався до труни Михайла Горбачова заздалегідь, 1 вересня. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков попередив про відсутність президента на похороні, посилаючись на його зайнятість.

Церемонія прощання з Михайлом Горбачовим розпочалася вранці 3 вересня у Колонній залі Будинку союзів. Для прощання з покійним вирішили пустити всіх охочих, після цього труну доставлять на Новодівичий цвинтар у Москві, де експрезидента поховають поруч із його дружиною Раїсою.

Писали також, що Дмитро Медведєв та Алла Пугачова приїхали попрощатися з Михайлом Горбачовим. Співачка лише нещодавно повернулася до Росії після тривалої "відпустки".