Авария на "Фукусиме": жителям поселка около АЭС спустя 11 лет разрешили вернуться домой (фото)

Футаба стал последним населенным пунктом, где отменили приказ об эвакуации населения. Более 80% его территории по-прежнему считается зоной, куда лучше не возвращаться.

Жителям поселка Футаба, расположенного рядом с разрушенной атомной электростанцией Фукусима, разрешили вернуться домой впервые за 11 лет. Об этом пишет японское агентство Kyodo News.

Власти Футабы отменили приказ об эвакуации некоторых районов. Жителей выселили оттуда после аварии на АЭС "Фукусима Дайити" в марте 2011 года.

Футаба — последний из 11 муниципалитетов, где отменили приказ об эвакуации, хотя более 80% территории по-прежнему считаются зонами, в которые лучше не возвращаться. Из-за относительно низкого уровня радиации с марта 2020 года людям разрешили посещать северо-восточные районы, но не жить там.

[ + – ] До аварии на "Фукусиме" в Футабе жили примерно 7 тыс. человек

Опрос, проведенный японскими социологами в прошлом году среди местных жителей показал, что более 60% не собираются возвращаться в Футабу.

До аварии на "Фукусиме" в Футабе жили примерно 7 тыс. человек. После катастрофы поселок по сути превратился в "призрака" — на фото оттуда видны опустевшие улицы, брошенные и ржавые автомобили, дома с обрушившимися крышами.

[ + – ] Футаба после катастрофы превратился в "поселок-призрак"

Высокий уровень радиации фиксируют более чем на 80% территории поселка. Местные чиновники не дают точных сроков полного очищения пункта, но думают, что к 2030 году в Футабе будут жить 2 тыс. человек.

Один из служащих японского правительства в общении с Japan Times сказал, что жители Футабы и другого поселка Окумы вернутся к 2025-2026 годам. За это время могут успеть построить всю инфраструктуру.

Авария на АЭС "Фукусима" — что произошло

У восточного побережья Японии 11 марта 2011 года из-за цунами произошло землетрясение магнитудой 9 баллов. Вода залила подвалы "Фукусимы" и электрогенераторы. Ядерное топливо в 3 из 6 реакторах перегрелось и ядерное топливо расплавилось.

В результате этого накопился водород и на трех энергоблоках произошли взрывы. В воздух попали радиоактивные элементы. Более 160 тыс. жителей покинули город после катастрофы, которую считают самой страшной после катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Первое время было запрещено торговать продуктами, выращенными в Фукусиме. В 2019 году Евросоюз облегчил правила импорта, а Великобритания и отменила ограничения на экспорт из Фукусимы продуктов питания.

Еду, выращенную возле Фукусимы, подавали в олимпийской деревне на Олимпийских играх в Токио в 2020 году.

У некоторых хвойных деревьев ученые обнаружили аномалии из-за аварии на Фукусиме — иголки росли неравномерно, а на части деревьев просто исчезли. Радиоизлучение могло изменить структуру деревьев.

Японские власти ранее хотели слить в море загрязненную воду из разрушенного ядерного реактора на АЭС "Фукусима".