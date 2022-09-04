Аварія на "Фукусімі": мешканцям селища біля АЕС через 11 років дозволили повернутися додому (фото)

Футаба став останнім населеним пунктом, де скасували наказ про евакуацію населення. Понад 80% його території, як і раніше, вважається зоною, куди краще не повертатися.

Жителям селища Футаба, розташованого поряд зі зруйнованою атомною електростанцією Фукусіма, дозволили повернутися додому вперше за 11 років. Про це пише японська агенція Kyodo News.

Влада Футаби скасувала наказ про евакуацію деяких районів. Мешканців виселили звідти після аварії на АЕС "Фукусіма Даїчі" у березні 2011 року.

Футаба — останній з 11 муніципалітетів, де скасували наказ про евакуацію, хоча понад 80% території, як і раніше, вважаються зонами, в які краще не повертатися. Через відносно низький рівень радіації з березня 2020 року людям дозволили відвідувати північно-східні райони, але не жити там.

[ + – ] До аварії на "Фукусімі" у Футабі мешкали приблизно 7 тис. осіб

Опитування, проведене японськими соціологами минулого року серед місцевих жителів показало, що понад 60% не збираються повертатися до Футаби.

До аварії на "Фукусімі" у Футабі мешкало приблизно 7 тис. осіб. Після катастрофи селище по суті перетворилося на "примару" — на фото звідти видно спорожнілі вулиці, кинуті й іржаві автомобілі, будинки зі зруйнованими дахами.

[ + – ] Футаба після катастрофи перетворився на "селище-привид"

Високий рівень радіації фіксують на понад 80% території селища. Місцеві чиновники не дають точних термінів повного очищення пункту, але думають, що до 2030 року у Футабі мешкатимуть 2 тис. осіб.

Один зі службовців японського уряду у спілкуванні з Japan Times сказав, що жителі Футаби та іншого селища Окуми повернуться до 2025-2026 років. За цей час можуть встигнути збудувати всю інфраструктуру.

Аварія на АЕС "Фукусіма" — що сталося

Біля східного узбережжя Японії 11 березня 2011 через цунамі стався землетрус магнітудою 9 балів. Вода залила підвали "Фукусіми" та електрогенератори. Ядерне паливо в 3 із 6 реакторах перегрілося і ядерне паливо розплавилося.

Внаслідок цього накопичився водень і на трьох енергоблоках сталися вибухи. У повітря потрапили радіоактивні елементи. Понад 160 тис. жителів залишили місто після катастрофи, яку вважають найстрашнішою після катастрофи на Чорнобильській АЕС 1986 року.

Спочатку заборонили торгувати продуктами, вирощеними у Фукусімі. У 2019 році Євросоюз полегшив правила імпорту, а Великобританія і скасувала обмеження на експорт із Фукусіми продуктів харчування.

Їжу, вирощену біля Фукусіми, подавали в олімпійському селі на Олімпійських іграх у Токіо 2020 року.

У деяких хвойних дерев вчені виявили аномалії через аварію на Фукусімі — голки росли нерівномірно, а на частині дерев просто зникли. Радіовипромінювання могло змінити структуру дерев.

Японська влада раніше хотіла злити в море забруднену воду із зруйнованого ядерного реактора на АЕС "Фукусіма".