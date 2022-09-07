Германия не желает ограничивать цены на газ из России, — Politico

Берлин беспокоится, что Москва полностью прекратит поставки топлива в Европу, в частности, более зависимы от него Словакию и Чехию. Из-за этого стране придется делиться собственными запасами.

Европейский союз пытается установить предельные цены на импорт российского газа, однако сталкивается с препятствиями Германии. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен продвигает план, его цель — лишить России сверхвысокой прибыли и взять под контроль стремительно растущие цены на газ, сеющие политический и экономический хаос на континенте. Однако эта идея встречает сопротивление со стороны самой мощной экономики Европы и исторически крупнейшего импортера российского газа в ЕС. Об этом сообщает издание Politico.

"Мы по-прежнему скептически относимся к вопросам, связанным с ограничением цен на газ, но в целом мы готовы к переговорам в европейских рамках", — заявил представитель министерства экономики Германии.

По информации журналистов, один из дипломатов ЕС раскритиковал Берлин и назвал его проблемой, потому блоку потребовалось много времени, чтобы решить вопросы предельных цен на газ из России.

После заявлений Урсулы фон дер Ляйен с призывом установить потолок цен на импорт российского газа на прошлой недели, официальные лица ЕС готовят варианты введения такой меры. Они должны будут обсуждаться представителями стран 7 сентября перед экстренной встречей министров энергетики 9 сентября.

Франция стала последней страной, которая поддержала план Брюсселя, Польша также хочет установить предельную цену на газ, и чтобы такая мера была распространена на весь импорт газа в Европу. Однако правительство Германии канцлера Олафа Шольца сопротивляется.

С чем связаны опасения Германии?

В Берлине утверждают, что ЕС должен сосредоточиться на менее провокационных шагах по борьбе с высокими ценами на энергоносители, а именно — ввести налог на сверхприбыли от энергоносителей.

Германия беспокоится о том, что введения предельных цен на импорт российского газа приведет к тому, что Москва полностью прекратит поставки топлива в Европу, в частности, более зависимы от него Словакию и Чехию.

Немецкие политики утверждают, что нерешительность страны в этом вопросе связана не столько с собственными интересами, сколько с региональной ситуацией с поставками.

Сокращение поставок газа из России также заставит страну делиться своими запасами с другими странами в соответствии с правилами ЕС, оставляя себе меньше.

Однако журналисты отмечают, что российские поставки в ЕС резко упали. Раньше на них приходилось 40% импорта, а в настоящее время приходится менее 10%.

"Если они не поставляют много, почему бы не рискнуть?", — отмечают в энергетическом управлении Комиссии ЕС.

Напомним, 6 сентября СМИ сообщали, что ЕС придумал, как ограничить цены на российский газ. Чтобы избежать перебоев с поставками из-за угроз РФ, европейские страны могут разделить на зоны, в зависимости от их потребностей в голубом топливе.

2 сентября российский "Газпром" сообщил об остановке трубопровода "Северный поток". Поставки топлива через него остановились после того, как эксперты выявили неисправности и повреждения на оборудовании, утверждают в энергетической компании.

В Еврокомиссии считают, что остановка трубопровода была совершена под лживым поводом, а это еще раз подчеркивает ненадежность "Газпрома".