Німеччина не бажає обмежувати ціни на газ із Росії, — Politico

Берлін переймається тим, що Москва повністю припинить постачання палива в Європу, зокрема, в залежніші від нього Словаччину та Чехію. Через це країні доведеться ділитися власними запасами.

Європейський Союз намагається встановити граничні ціни на імпорт російського газу, проте стикається з перешкодами Німеччини. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн просуває план, його мета — позбавити Росії надвисокого прибутку та взяти під контроль ціни на газ, що стрімко зростають і сіють політичний і економічний хаос на континенті. Однак ця ідея зустрічає опір із боку найпотужнішої економіки Європи й історично найбільшого імпортера російського газу в ЄС. Про це повідомляє видання Politico.

"Ми, як і раніше, скептично ставимося до питань, пов'язаних із обмеженням цін на газ, але в цілому ми готові до переговорів у європейських межах", — заявив представник міністерства економіки Німеччини.

За інформацією журналістів, один із дипломатів ЄС розкритикував Берлін і назвав його проблемою, тому блоку знадобилося багато часу, щоб вирішити питання граничних цін на газ із Росії.

Після заяв Урсули фон дер Ляєн із закликом встановити межу цін на імпорт російського газу минулого тижня офіційні особи ЄС готують варіанти запровадження такого заходу. Їх мають обговорити представники країн 7 вересня перед екстреною зустріччю міністрів енергетики 9 вересня.

Франція стала останньою країною, яка підтримала план Брюсселя, Польща також хоче встановити граничну ціну на газ, і щоб такий захід був поширений на весь імпорт газу в Європу. Проте уряд Німеччини канцлера Олафа Шольца чинить опір.

Із чим пов'язані побоювання Німеччини?

У Берліні стверджують, що ЄС має зосередитися на менш провокаційних кроках боротьби з високими цінами на енергоносії, а саме — запровадити податок на надприбутки від енергоносіїв.

Німеччина переймається тим, що запровадження граничних цін на імпорт російського газу призведе до того, що Москва повністю припинить постачання палива в Європу, зокрема, в залежніші від нього Словаччину та Чехію.

Німецькі політики стверджують, що нерішучість країни в цьому питанні пов'язана не стільки через власні інтереси, як через регіональну ситуацію з постачанням.

Скорочення постачання газу з Росії також змусить країну ділитися своїми запасами з іншими країнами відповідно до правил ЄС, залишаючи собі менше.

Проте журналісти зазначають, що російські постачання в ЄС різко впали. Раніше на них припадало 40% імпорту, а зараз припадає менше 10%.

"Якщо вони не постачають багато, чому б не ризикнути?" — зазначають в енергетичному управлінні Комісії ЄС.

Нагадаємо, 6 вересня ЗМІ повідомляли, що ЄС вигадав, як обмежити ціни на російський газ. Щоб уникнути перебоїв із постачанням через погрози РФ, європейські країни можуть розділитися на зони залежно від їхніх потреб у блакитному паливі.

2 вересня російський "Газпром" повідомив про зупинку трубопроводу "Північний потік". Постачання палива через нього зупинилося після того, як експерти виявили несправності й пошкодження в устаткуванні, стверджують в енергетичній компанії.

У Єврокомісії вважають, що зупинили трубопровід через брехливий привід, а це ще раз наголошує на ненадійності "Газпрому".