"Получите еще одну Украину": Греция призывает ЕС и НАТО разобраться с Эрдоганом, — Politico

Слова о проведении возможной операции против Греции, по мнению греческого МИД, разрушает единство Альянса и ослабляет один из флангов на фоне войны на континенте.

Европа рискует повторить "украинский" сценарий, если не отреагирует на подстрекательскую риторику Турции и президента Реджепа Эрдогана в отношении Афин. Об этом говорится в материале издания Politico.

Журналисты отмечают, что в течение текущей недели МИД Греции направлял ноту протеста в НАТО, ООН и ЕС из-за недавних заявлений президента Турции Реджепа Эрдогана. Дипломаты утверждали, что слова турецкого лидера являются "неприемлемыми и оскорбительными для Греции и греческого народа", из-за чего Афины требовали осудить официальную Анкару.

"Не сделав этого вовремя или недооценив серьезность вопроса, мы рискуем снова стать свидетелями ситуации, подобной той, что сейчас разворачивается в какой-то другой части нашего континента", — заявлял глава МИД Греции Никос Дендиас, намекая, что ЕС и НАТО могут "получить еще одну Украину".

Politico утверждает, что в последние дни Реджеп Эрдоган резко усилил риторику против Афин и не исключил, что Турция может осуществить военную операцию против соседнего государства.

"Мы можем прийти внезапно, посреди ночи, если вы, греки, зайдете слишком далеко, цена будет высокой", — говорилось в заявлении Эрдогана, которое Греции расценили как военную угрозу.

Дендиас, комментируя слова турецкого лидера, заявил, что позиция Турции является дестабилизирующим фактором для единства и сплоченности НАТО, ослабляя южный фланг Североатлантического Альянса в момент кризиса. Кроме этого, как считает дипломат, Греция сейчас переживает один из наихудших периодов в своей истории.

По данным Politico, конфликт между Афинами и Анкарой вступил в новую фазу после того, как греки предоставили военным США неограниченный доступ к своим ключевым военным базам в 2021 году. Кроме этого, Греция призывала законодателей США наложить вето на любые поставки вооружения Турции из-за ее агрессивной риторики.

"Несмотря на то, что Греция и Турция являются союзниками НАТО, страны десятилетиями расходятся во мнениях по ряду двусторонних споров, включая морские границы, претензии на их континентальные шельфы и давний кипрский спор (Греция осуждает оккупацию северной части Кипра — ред.)", — добавили авторы материала, комментируя эскалацию конфликта между соседними странами.

Стоит отметить, что в июле 2022 года греческие военнослужащие в Эгейском море вытолкали в воды Турции лодку с нелегалами. Официальная Анкара расценила подобные действия соседней страны как нарушение международного гуманитарного права.

Кроме этого, в июне 2022 года Реджеп Эрдоган угрожал Греции из-за вооружения островов в Эгейском море.