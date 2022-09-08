"Отримаєте ще одну Україну": Греція закликає ЄС і НАТО розібратися з Ердоганом, — Politico

Слова про проведення можливої операції проти Греції, на думку грецького МЗС, руйнує єдність Альянсу та послаблює один із флангів на тлі війни на континенті.

Європа ризикує повторити "український" сценарій, якщо не відреагує на підбурювальну риторику Туреччини та президента Реджепа Ердогана щодо Афін. Про це йдеться в матеріалі видання Politico.

Журналісти зазначають, що протягом поточного тижня МЗС Греції надсилало ноту протесту до НАТО, ООН і ЄС через нещодавні заяви президента Туреччини Реджепа Ердогана. Дипломати стверджували, що слова турецького лідера є "неприйнятними й образливими для Греції та грецького народу", через що Афіни вимагали засудити офіційну Анкару.

"Не зробивши цього вчасно або недооцінивши серйозність питання, ми ризикуємо знову стати свідками ситуації, подібної до тієї, що зараз розгортається в якійсь іншій частині нашого континенту", — заявляв глава МЗС Греції Нікос Дендіас, натякаючи, що ЄС і НАТО можуть "отримати ще одну Україну”.

Politico стверджує, що останніми днями Реджеп Ердоган різко посилив риторику проти Афін і не виключив, що Туреччина може здійснити військову операцію проти сусідньої держави.

"Ми можемо прийти раптово, посеред ночі, якщо ви, греки, зайдете надто далеко, ціна буде високою", — говорилося в заяві Ердогана, яку в Греції розцінили як військову погрозу.

Коментуючи слова турецького лідера, Дендіас заявив, що позиція Туреччини є чинником дестабілізації для єдності й згуртованості НАТО, послаблюючи південний фланг Північноатлантичного Альянсу в момент кризи. Крім цього, як вважає дипломат, Греція зараз переживає один із найгірших періодів у своїй історії.

За даними Politico, конфлікт між Афінами й Анкарою вступив у нову фазу після того, як греки надали військовим США необмежений доступ до своїх ключових військових баз у 2021 році. Крім цього, Греція закликала законодавців США накласти вето на будь-які постачання озброєння Туреччині через її агресивну риторику.

"Незважаючи на те, що Греція і Туреччина є союзниками НАТО, країни десятиліттями розходяться в думках щодо низки двосторонніх суперечок, включаючи морські кордони, претензії на їхні континентальні шельфи й давню кіпрську суперечку (Греція засуджує окупацію північної частини Кіпру — ред.)", — додали автори матеріалу, коментуючи ескалацію конфлікту між сусідніми країнами.

У липні 2022 року грецькі військовослужбовці в Егейському морі виштовхали у води Туреччини човен із нелегалами. Офіційна Анкара розцінила такі дії сусідньої країни як порушення міжнародного гуманітарного права.

Крім цього, у червні 2022 року Реджеп Ердоган погрожував Греції через озброєння островів у Егейському морі.