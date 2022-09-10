Никогда не прекратит попытки: Блинкен рассказал о новом оружии Путина против Европы

Государственный секретарь США заявил, что Путин потерпел неудачу практически во всех своих целях. По его словам, страдания, которые он причинил украинцам и другим людям во всем мире, ошеломляют.

Россия проигрывает в войне с Украиной. Поэтому президент РФ Владимир Путин делает ставку на новое оружие, которое направляет против Европы. Речь идет об энергоресурсах. Об этом рассказал государственный секретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, Россия не достигает своих целей на поле боя и все больше и больше изолируется на мировой арене. Поэтому Путину приходится прибегать к более грубым методам, чтобы заставить Европу оставить Украину без поддержки.

"Он использует энергетический кризис в качестве оружия против европейских стран, противостоящих его агрессии, увеличивая расходы семей, предприятий и целых народов", — заявил Блинкен.

По его словам, Путин считает, что его шантаж поможет сломить волю Запада, и тогда он престанет поддерживать Украину.

"Он уже проиграл", — сказал Блинкен.

Государственный секретарь США также сказал, что Запад должен отказаться от российских энергоресурсов, чтобы стать независимым от РФ. Он выразил уверенность в том, что Путин никогда не оставит попыток использовать свои энергоносители в качестве оружия против Европы.

В том же обращении Блинкен заявил, что Путин думал, что у него получится разделить НАТО.

"Сегодня Североатлантический союз стал сильнее, более сплочен, лучше обеспечен ресурсами, чем когда-либо прежде", — сказал Блинкен.

Ранее Фокус сообщал, что в Великобритании оценили вероятность вступления главного союзника Путина в войну с Украиной. Аналитики считают, что Путин оказывает сильное давление на Лукашенко, чтобы тот отправил свою армию в наступление на Киев или другие северные регионы Украины.

Еще напомним, что в ЦРУ оценили контрнаступление украинской армии. Глава разведки США Уильям Бернс считает, что в Кремле сильно недооценили способность Украины к сопротивлению. Кроме того, вскрылись слабые места российской армии, что обернется последствиями для экономики РФ.