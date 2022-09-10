Ніколи не припинить спроби: Блінкен розповів про нову зброю Путіна проти Європи

Державний секретар США заявив, що Путін зазнав невдачі практично у всіх своїх цілях. За його словами, страждання, які він завдав українцям та іншим людям у всьому світі, приголомшують.

Росія програє у війні з Україною Тому президент РФ Володимир Путін робить ставку на нову зброю, яку спрямовує проти Європи. Йдеться про енергоресурси. Про це розповів державний секретар США Ентоні Блінкен.

За його словами, Росія не досягає своєї мети на полі бою і все більше і більше ізолюється на світовій арені. Тому Путіну доводиться вдаватися до грубіших методів, щоб змусити Європу залишити Україну без підтримки.

"Він використовує енергетичну кризу як зброю проти європейських країн, що протистоять її агресії, збільшуючи витрати сімей, підприємств та цілих народів", — заявив Блінкен.

За його словами, Путін вважає, що його шантаж допоможе зламати волю Заходу і тоді він перестане підтримувати Україну.

"Він уже програв", — сказав Блінкен.

Державний секретар США також сказав, що Захід має відмовитись від російських енергоресурсів, щоб стати незалежним від РФ. Він висловив упевненість у тому, що Путін ніколи не залишить спроб використовувати свої енергоносії як зброю проти Європи.

У тому ж зверненні Блінкен заявив, що Путін думав, що йому вдасться розділити НАТО.

"Сьогодні Альянс став сильнішим, більш згуртованим, краще забезпеченим ресурсами, ніж будь-коли раніше", — сказав Блінкен.

Раніше Фокус повідомляв, що у Великій Британії оцінили ймовірність вступу головного союзника Путіна у війну з Україною. Аналітики вважають, що Путін чинить сильний тиск на Лукашенка, щоб той відправив свою армію у наступ на Київ чи інші північні регіони України.

Ще нагадаємо, що у ЦРУ оцінили контрнаступ української армії. Глава розвідки США Вільям Бернс вважає, що у Кремлі сильно недооцінили здатність України до спротиву. Крім того, з'явилися слабкі місця російської армії, що обернеться наслідками для економіки РФ.