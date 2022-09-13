За развязанную против Украины войну: отставки Путина в РФ уже требуют 47 муниципальных депутатов

По словам депутата Семеновского района Петербурга Ксении Торстрем, днем ранее петицию с требованием отставки Путина подписали 29 человек. Затем география поддержавших эту инициативу депутатов значительно расширилась.

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Без малого 50 муниципальных российских депутатов подписали петицию с требованием отставки президента РФ Владимира Путина. Днем ранее подписантов было 29. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление депутата Семеновского района Санкт-Петербурга Ксении Торстрем.

"Сейчас у нас есть 47 верифицированных подписей депутатов. География значительно расширилась", — заявила она.

"Мои коллеги и я хотели поддержать депутатов из Смольнинского, которых недавно вызвали в полицию и скоро будут судить", — заявила Торстрем.

Петиция об отставке Путина

В тексте петиции говорится, что подписавшиеся муниципальные депутаты России считают, что действия президента Путина вредят будущему РФ и ее гражданам. В петиции содержится призыв к отставке Путина с поста президента.

По словам Торстрем, ее составители намеренно написали краткий текст, чтобы у властей было меньше поводов придраться, и чтобы больше депутатов подписались.

На прошлой неделе депутаты Смольнинского муниципалитета Петербурга предъявили обвинения в госизмене Путину, чтобы таким образом сместить его с поста главы государства за развязанную в Украине войну. Сейчас этим депутатам предъявлены обвинения в дискредитации российской армии.

Напомним, что изначально петицию за отставку Путина поддержали 18 депутатов из нескольких округов Москвы и Петербурга. Свою подпись под текстом петиции может поставить каждый российский депутат.

Ранее Фокус сообщал, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал объявить всеобщую мобилизацию в РФ. Он также заявил, что идет не военная спецоперация, а война, в которой Россия может проиграть.