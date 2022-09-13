За розв'язану проти України війну: відставки Путіна в РФ уже вимагають 47 муніципальних депутатів

За словами депутатки Семенівського району Петербурга Ксенії Торстрем, днем раніше петицію з вимогою відставки Путіна підписали 29 осіб. Потім географія депутатів, які підтримали цю ініціативу, значно розширилася.

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Майже 50 муніципальних російських депутатів підписали петицію з вимогою відставки президента РФ Володимира Путіна. На день раніше підписантів було 29. Про це повідомляє CNN із посиланням на заяву депутатки Семенівського району Санкт-Петербурга Ксенії Торстрем.

"Зараз ми маємо 47 верифікованих підписів депутатів. Географія значно розширилася", — заявила вона.

"Мої колеги та я хотіли підтримати депутатів зі Смольнинського, яких нещодавно викликали в поліцію та скоро судитимуть", — заявила Торстрем.

Петиція про відставку Путіна

У тексті петиції говориться, що муніципальні депутати Росії, які підписалися, вважають, що дії президента Путіна шкодять майбутньому РФ і її громадянам. У петиції міститься заклик до відставки Путіна з посади президента.

За словами Торстрем, її укладачі навмисно написали короткий текст, щоб у влади було менше приводів причепитися та щоб більше депутатів підписалися.

Минулого тижня депутати Смольнинського муніципалітету Петербурга висунули звинувачення в держзраді Путіну, щоб у такий спосіб усунути його з посади глави держави за розв'язану в Україні війну. Наразі цим депутатам висунули звинувачення в дискредитації російської армії.

Нагадаємо, що спочатку петицію за відставку Путіна підтримали 18 депутатів із кількох округів Москви та Петербурга. Свій підпис під текстом петиції може поставити кожен російський депутат.

Раніше Фокус повідомляв, що лідер КПРФ Геннадій Зюганов закликав оголосити загальну мобілізацію в РФ. Він також заявив, що йде не військова спецоперація, а війна, у якій Росія може програти.