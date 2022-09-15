Угрожал последствиями: президент Турции обвинил Армению в нарушении соглашений

Реджеп Тайип Эрдоган обеспокоен тем, что Ереван не только не выполняет условия соглашений 2020 года, но и постоянно ведет себя агрессивно.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 14 сентября заявил, что отношение Армении к Азербайджану неприемлемо и будет иметь последствия. По его словам, Ереван нарушил соглашения, которые были достигнуты после войны в 2020 году. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Мы считаем неприемлемой ситуацию, сложившуюся из-за нарушения Арменией соглашения, достигнутого после войны, в результате которой победил Азербайджан", — сказал Эрдоган на митинге в столице Турции Анкаре.

Турецкий президент выразил надежду, что Ереван в скором времени вернется с "неверного пути" и приложит все усилия для укрепления мира в регионе. Также Эрдоган подчеркнул, что армянская сторона не только не выполняет условия соглашений, но и постоянно ведет себя агрессивно.

"Такое отношение, конечно, вызовет последствия для армянской стороны, которая не только не выполняет условия подписанного соглашения, но и постоянно проявляет агрессивную позицию", — подчеркнул турецкий лидер.

Отметим, что по словам высокопоставленного турецкого чиновника Эрдоган и президент России Владимир Путин обсудят недавние боевые столкновения на Южном Кавказе во время встречи в Узбекистане, которая должна состояться в конце этой недели.

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Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян 14 сентября обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по 4-й статье, которая должна помочь восстановить территориальную целостность страны и обеспечить отвод армии Азербайджана. По его словам, Азербайджан проявляет агрессию и взял под контроль часть территории.

Общественное телевидение Армении сообщило, что 14 сентября с 20:00 между конфликтующими сторонами установилось перемирие. Отмечается, что режим прекращения огня удалось достичь благодаря участию международного сообщества.